Der US-Präsident kündigte auf Twitter eine baldige Einigung an. Am 15. Dezember könnten in den USA dennoch neue Zölle auf chinesische Güter in Kraft treten

Trump verkündete das angeblich bevorstehende Ende des Handelsstreits auf Twitter. Wie üblich. Foto: AP/Manuel Balce Ceneta

Washington – "Sie wollen es, und wir wollen es auch." US-Präsident Donald Trump kündigte am Donnerstag ein baldiges Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China an. Man sei sehr nah dran an einem großen Deal, schrieb Trump auf Twitter. Derartige Tweets gab es vom Mann in Washington allerdings schon öfter.

Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen, die US-Unterhändler hätten angeboten, existierende Zölle auf chinesische Exporte in die USA um 50 Prozent zu senken. Dies betrifft Waren im Wert von 360 Milliarden Dollar. Die US-Unterhändler hätten zudem angeboten, neue Sonderzölle, die am Sonntag in Kraft treten sollen, vom Tisch zu nehmen. Hier geht es um Güter im Wert von fast 160 Milliarden Dollar, beispielsweise Videospielekonsolen, Computerbildschirme und Spielzeug.

Zölle ab 15. Dezember

Am Vormittag hieß es in Insiderkreisen noch, dass neue Zölle auf chinesische Konsumgüter am 15. Dezember in Kraft treten würden. Trump werde sich voraussichtlich am Donnerstag mit Beratern treffen, um über die am Sonntag fälligen Zölle unter anderem für chinesische Smartphones und Spielwaren im Wert von 160 Milliarden Dollar zu entscheiden, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer, Finanzminister Steven Mnuchin und die Berater des Weißen Hauses Larry Kudlow und Peter Navarro werden an dem Treffen teilnehmen, aber die endgültige Entscheidung wird Trump obliegen, so die Insider.



In den letzten Tagen hätten innerhalb einer kleinen Gruppe hochrangiger Beamter E-Mails kursiert, in denen argumentiert werde, dass frühere Zölle einen schwachen Einfluss auf die US-Wirtschaft gehabt hätten, erklärte ein anderer Insider aus Regierungskreisen. Er erwarte, "dass sie die Tarife am Sonntag erhöhen. Die Regierung legt ihre Gespräche darauf aus, zu erklären, warum eine Erhöhung richtig ist. Die Botschaft ist, dass es nicht 'schmerzhaft' sein wird."



Aug um Aug, Zoll um Zoll

Der Handelsstreit begann mit dem Ärger des US-Präsidenten darüber, dass China weit mehr in die USA exportiert als umgekehrt. Der deswegen im Jänner 2018 von Trump angezettelte Handelskrieg eskalierte immer weiter, und die beiden Nationen überziehen sich seither mit gegenseitigen Sonderzöllen. Das bremst die globale Konjunktur, aber vor allem jene der USA. Trump, der den Handelskrieg eigentlich zu einem seiner wichtigsten Projekte erklärt hat, ist laut Berichten daher zunehmend in Sorge vor sich verschlechternder Stimmung bei seiner Stammwählerschaft. Immerhin wird bereits im November 2020 wieder gewählt. Trump hatte im Handelsstreit schon zuletzt mehrfach unerwartete Schritte gesetzt und Fristen sprunghaft vor- und wieder zurückverschoben. (red, APA, 12.12.2019)