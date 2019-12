Der österreichische-philippinische Sänger vertritt Österreich 2020 in Rotterdam

Wie der Song "Alive" klingt, mit dem Bueno beim Song Contest antreten will, wird erst im März 2020 gelüftet. APA

Vincent Bueno ist Jahrgang 1985, somit 34 Jahre jung. Der österreichisch-philippinische Sänger ist also lange genug auf Erden, um das musikalische Córdoba-Event des Alpenlandes, den Sieg Conchita Wursts beim Song Contest 2014, genossen zu haben. Gleichzeitig ist er wohl im Bilde, was es bedeutet, die Nation zu enttäuschen, sollte sich ein Sänger also unterstehen, den letzten Platz zu belegen oder nicht einmal die Qualifikation fürs Finale heimzuholen.

Durch Beispiele wie Wilfried, Thomas Forstner oder das Hip-Hop-Duo Trackshittaz ist belegt, dass bis zur Vergebung einer solchen Null-Punkte-Schmach bittere Jahre vergehen können. All dies hat den jungen Mann, der an der Musik-Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) eine Musicalausbildung absolviert hat, jedenfalls nicht abgeschreckt. Das liegt wohl auch darran, dass er mit Wettbewerben Erfahrung hat:

Bueno, der nach Rotterdam fährt, hat bereits 2016 an der heimischen ESC-Vorentscheidung teilgenommen; er unterlag aber Sängerin Zoe. 2017 flog er mit Nathan Trent in die Ukraine, um diesen auf großer Bühne als Backgroundsänger zu unterstützen.

Castingshow-Teilnehmer

Routine sammelte er zudem bei der Castingshow Musical!. Er gewann. Bei Dancing Stars wurde er Siebenter, ein Platz, der beim Song Contest als anständig gilt. TV-Bühnenerfahrung hat Bueno also. Zudem legte er der Öffentlichkeit mit Wieder Leben und Invincible zwei Alben zur gütigen Kenntnisnahme vor.

Bezogen auf den Song Contest bezeichnet sich Bueno selbst nicht als Fanatiker ("ein ESC-Lexikon bin ich nicht"). Gleichzeitig sieht er sich als Künstler, der hart im Nehmen ist, was wichtig werden könnte. "Es wird kein Zuckerschlecken", weiß er jedenfalls. Der Last, die er nun zu tragen habe, versucht der Vater zweier Töchter "mit vielen entspannenden Gedanken" zu lindern.

Wie er mit seiner schlanken, hellen Stimme, die gern Falsettbereiche besucht, zwecks Rappen aber in tiefere Stimmregionen abtaucht, abschneiden wird, kann noch niemand sagen. Contest-Glück und -Unglück hängen auch vom jeweiligen Song ab. Wie "Alive", mit dem Bueno ins Rennen um das Finalticket gehen möchte, klingt, ist jedoch ein Geheimnis, das erst im März 2020 gelüftet wird.

In diesem Sinne verhaltenskorrekt, bleibt Bueno vage: Alive hätte viele Facetten, "grundsätzlich beginnt der Song aber weich und hört hart auf". Die Nation wird sich bezüglich Klarheit gedulden müssen. (Ljubiša Tošić, 12.12.2019)