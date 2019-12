Die Ambitionierten

Es gibt eine Gruppe von Ländern, die besonders ambitionierte Maßnahmen gegen die Erdüberhitzung ergreifen will. Diese "High Ambition Coalition" hat sich vor vier Jahren in Paris erstmals zusammengefunden – seit dem Vorjahr ist auch Österreich mit dabei. In einer gemeinsamen Erklärung beruft man sich nicht nur explizit auf den 1,5-Grad-Spezialreport des Weltklimarats, die Teilnehmerländer zeigen sich auch "entschlossen", bis 2020 ambitioniertere nationale Klimaziele vorzulegen. Zum Vergleich: In der Abschlusserklärung von Madrid werden die Staaten dazu lediglich "ermutigt" – in der Sprache der Diplomatie ein entscheidender Unterschied.

Auch die EU sieht sich als einer dieser "Überflieger" – derzeit reichen allerdings auch die Anstrengungen der 28 Mitgliedsstaaten noch nicht aus, um die Erderwärmung auf vorindustrielles Niveau zu senken. EU-Vizekommissionspräsident Frans Timmermans gab vor dem Gipfel in Madrid die Devise aus, dass man keine Kompromisse akzeptiere, "welche die Zukunft des Planeten gefährden".

Genau so ist es dann auch gekommen – insbesondere die Regeln des globalen Kohlenstoffmarktes harren aufgrund massiven Widerstands einiger Länder (s. links) weiter ihrer Formulierung. Wer diesem Zwischenstand etwas Positives abgewinnen will, wie die Umweltministerin des Vorsitzlandes Chile, Carolina Schmidt, kann es auch so sehen: Immerhin gibt es jetzt detailliert ausgearbeitete Textvorschläge, an denen man sich künftig anhalten kann.

Auch abseits der Verhandlungen beim Klimagipfel hat sich in der vergangenen Woche einiges getan: Die EU-Kommission legte ihren "Green Deal" vor. Kernpunkt dieses Plans ist das Erreichen von Klimaneutralität bis 2050 – unter anderem mittels Einführung eines Klimazolls, einer Ausweitung des Emissionshandelssystems auf den Schiffsverkehr und weniger Gratiszertifikate für Fluglinien. Was als einstimmiger Beschluss verkauft wurde, hat zumindest einen Schönheitsfehler: Polen bekam ein halbes Jahr Bedenkzeit, ob es diese – vielen ohnehin nicht weit genug gehenden – Ziele mittragen kann. Weil die nationale Souveränität über den Strommix in dem Papier explizit festgehalten wird, gehen einige Beobachter auch von einem Revival der Atomkraft aus.

Laut Climate Action Tracker, dem das Know-how mehrerer NGOs zugrunde liegt, gibt es aktuell genau zwei Länder, deren Klimaziele "Paris-kompatibel" sind: Gambia und Marokko. Bei Letzterem wird allerdings gezweifelt, ob die Umsetzung gelingen kann – Stichwort Kohlekraft. Kommentar Seite 20