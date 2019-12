Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und sein neuer Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) sollen ihre Regierung Montagmittag vorstellen. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Graz – Nur drei Wochen nach den Landtagswahlen scheint die neue Regierung in der Steiermark fix: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und der steirische SPÖ-Chef Anton Lang konnten sich am Sonntag auf die letzten Details für das Regierungsabkommen einigen. Am Montagvormittag sollen die Parteivorstände der bisherigen und neuen Koalitionspartner die Details absegnen, zu Mittag soll das Programm dann präsentiert werden.

Wie die Kleine Zeitung und der ORF berichten, verfügt die ÖVP künftig über fünf Landesräte und die SPÖ nur noch über drei. Bisher war das Verhältnis vier zu vier. Wegen des Abstands zwischen Wahlsieger ÖVP und der SPÖ werden auch die Zuständigkeiten künftig etwas umverteilt. So muss die SPÖ die Zuständigkeiten für Bildung, Sport und Katastrophenschutz an die ÖVP abtreten. Das Gemeinderessort, das am Sonntag noch Thema der Verhandlungen war, bleibt weiterhin geteilt. Allerdings tritt ein neuer Schlüssel für die Aufteilung der Finanzmittel in Kraft, bei dem ÖVP-Regionen besser aussteigen dürften. Auch die Regionalentwicklung bleibt geteilt.

Das Regierungsprogramm soll mit rund 70 Seiten deutlich umfangreicher sein als noch 2015, als man mit 14 Seiten das Auslangen fand. Ein Schwerpunkt der neuen Regierung soll inhaltlich jedenfalls die Sanierung des Landesbudgets sein. Das Land Steiermark hat derzeit fünf Milliarden Schulden. Auch eine Gesundheitsreform und Klimaschutz sollen auf der Agenda stehen.

Personell soll sich jedenfalls nicht viel ändern. Nach dem Rücktritt des früheren Landeshauptmannstellvertreters und SPÖ-Chefs Michael Schickhofer übernimmt nun sein Nachfolger Anton Lang. Bei der SPÖ bleiben voraussichtlich die beiden Landesrätinnen Doris Kampus und Ursula Lackner im Amt. Die ÖVP dürfte neben Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wieder auf dasselbe Team aus Christopher Drexler, Barbara Eibinger-Miedl und Johann Seitinger setzen. Die fünfte ÖVP-Landesrätin ist bisher noch nicht bekannt. (red, 15.12.2019)