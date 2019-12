Spanien: Panellets

Die eigentliche Bescherung findet in Spanien traditionsgemäß erst am 6. Jänner statt. Am 24. Dezember versammelt sich die ganze Familie zu einem reichhaltigen Abendessen und macht sich später auf, um an der Misa de Gallo (Mitternachtsmesse) teilzunehmen. Da auch in Spanien das Winterwetter oft zu wünschen übrig lässt, gibt es die sogenannten Panellets (kleine Brötchen), die helfen sollen, sich mit der kalten Jahreszeit zu versöhnen.

Rezept: 200 Gramm Süßkartoffeln kochen und pürieren. Aus dem abgegossenen Wasser und 500 Gramm Zucker einen zähflüssigen Sirup kochen. Den Sirup über 300 Gramm gemahlene Mandeln gießen. Zwei Eigelbe sowie das Süßkartoffelpüree dazugeben und zu einem festen Teig vermengen. Kleine Kugeln formen, durch das steif geschlagene Eiweiß von zwei Eiern ziehen und in Pinienkernen wälzen. Im vorgeheizten Ofen 15 bis 20 Minuten backen.