Manchmal kommt es am 24. 12. anders als geplant, und man muss improvisieren, am besten mit den Sachen, die man gerade im Haus hat oder notfalls bei einer Tankstelle besorgen kann. Dass mehrere Gänge misslingen, ist wohl unwahrscheinlich, aber mit unserem Menü aus Vorräten, die Menschen, die regelmäßig kochen, großteils zu Hause haben werden, ist man auf jeden Fall gewappnet.

Die Rezepte sollen natürlich nur Anregungen darstellen. Eine Suppe lässt sich auch aus anderen Konserven herstellen, ein Risotto kann mit vielen Zutaten kombiniert werden – je nach Lust und Bestückung des Vorratsschranks. Beim Dessert haben wir uns für eine feine Version einer Puddingcreme entschieden – es geht natürlich auch einfacher, wenn man fertigen Pudding nimmt.

Gutes Gelingen, bei welchem Menü auch immer, und schöne Feiertage!

Tomatensuppe

Tomatensuppe aus Dosentomaten Foto: Petra Eder

Für die Tomatensuppe schneidet man 1 Zwiebel klein und schwitzt sie kurz in etwas Olivenöl an, 2 fein gehackte Knoblauchzehen hinzufügen. Die Tomaten aus der Dose (2x ) grob zerkleinern und zu den Zwiebeln geben, mit dem Saft und ca. 600 ml Gemüsefond aufgießen und 15 Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit aus Toastbrot Sterne ausstechen und in was Butter in einer Pfanne bräunen. Die Suppe mit dem Mixstab pürieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit den Brotsternen servieren.

Risotto mit Steinpilzen

Risotto mit Steinpilzen Foto: Petra Eder

Für das Risotto 1 Zwiebel fein hacken. 2 Handvoll getrocknete Steinpilze in warmem Wasser 10–15 Minuten einweichen, ausdrücken und in Stücke schneiden, das Einweichwasser aufheben bzw. am besten zur Suppe (1,2 l) geben. Diese erhitzen (Gemüse- oder Hühnerfond). Die Zwiebel in Butter anschwitzen, 300 g Risottoreis hinzufügen, kurz mitrösten, mit 1/8 l Weißwein aufgießen, einkochen und dann den Reis immer wieder mit heißer Suppe aufgießen und rühren. Kurz vor Ende der Kochzeit vom Feuer nehmen, 80 g Butter und 100 g geriebenen Parmesan oder Grana unterrühren. Wer zufällig etwas Speck daheim hat, kann noch ein paar gebratene Speckwürfel draufgeben. (Wer das Risotto vorbereiten möchte, der kann es nach 10 Minuten Kochzeit auf ein Backblech streichen. Wenn die Gäste da sind, wieder in den Topf geben und fertigstellen, Anm.)





Vanillecreme mit karamellisierten Äpfeln

Vanillecreme mit karamellisierten Äpfeln und Nüssen. Foto: Petra Eder

1 Vanilleschote längs halbieren, das Mark auskratzen und mit 400 ml Milch und 70 g Zucker aufkochen und zehn Minuten ziehen lassen. Vier Eidotter mit 20 g Maizena und 100 ml Milch verrühren und in die heiße Vanillemilch geben. Unter ständigem Rühren aufkochen und ca. eine Minute rühren, bis die Masse fester wird. Auf Tellern oder Schalen anrichten. 2 Äpfel schälen, entkernen und in Scheiben schneiden. Mit Zitronensaft vermischen. 4 EL Zucker in einer Pfanne bei mittlerer Hitze zum Schmelzen bringen. Sobald sich Bläschen bilden, die Äpfel dazugeben und ca. 2 Minuten karamellisieren lassen. Auf die Creme geben und mit Nüssen, die gerade verfügbar sind (es passen auch salzige Nüsse), servieren. (Petra Eder, 23.12.2019)