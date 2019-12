Webhosting-Unternehmen will 20 Prozent des Erlöses an SOS Kinderdorf spenden

Bis kommenden Sonntag können Interessenten mitbieten. Foto: Reuters

Die heimische Politlandschaft ist mal wieder in Bewegung. Kürzlich verließen drei Abgeordnete der Wiener FPÖ ihre Partei und gründeten die "Allianz für Österreich". Sie sehen sich dem nunmehr von der FPÖ infolge des Ibiza-Skandals und Wirbel um Spesenabrechnungen ausgeschlossenen Ex-Parteiobmann HC Strache verpflichtet, der wiederum zwar die neue Partei nicht führen will, aber laut über ein politisches Comeback im kommenden Jahr nachdenkt.

Die junge Partei jedenfalls firmiert unter dem Kürzel "DAÖ" und nicht, wie es der Name eigentlich erwarten ließe, als "AFÖ". Ursache dafür könnte sein, dass es mit einer Organisation namens "Alternative für Österreich" bereits einen Anwärter auf diese Abkürzung gibt, zumal sie auch schon über die Domain "afö.at" verfügt. Die DAÖ hingegen pflegt ihren Netzauftritt unter "daö.at". Die Domain-Variante ohne Umlaut-O befindet sich jedoch nicht im Besitz der FPÖ-Abspaltung, sondern seit kurzem im Fundus des Internet-Serviceanbieters Info.at. Und dieser versteigert die Adresse nun.

Auktion gestartet

"Das Interesse an der Domain ist dermaßen groß, dass wir mit dem Beantworten der Anfragen nicht mehr hinterherkommen", wird Geschäftsführer Sebastian Röthler in einer Aussendung zitiert. Gleichzeitig weist man ausdrücklich darauf hin, dass die Adresse nicht mit "daö.at" zu verwechseln sei.

Noch bis zum Donnerstag um 14 Uhr soll die Versteigerung der Adresse laufen, das aktuelle Höchstgebot liegt – inklusive Steuern – bei 1.512 Euro. Gebote, die in den letzten zehn Minuten vor dem geplanten Ende eingehen, verlängern dieses wiederum jeweils um zehn Minuten. 20 Prozent des Erlöses will Info.at an die SOS Kinderdörfer spenden.

Geschichte der Domain

"daoe.at" war ab 2008 im Besitz einer Zweigorganisation der Raiffeisenbank und beheimatete den Webauftritt der "Direkt-Anlage Österreich" des "Bankhaus Jungholz". Später wurde sie nur noch als Weiterleitung auf eine andere Internetadresse der Bank verwendet.

Es folgten mehrere Eigentümerwechsel, dazwischen auch einmal zu einem Domainanbieter aus Großbritannien, ehe die Adresse schließlich beim Salzburger Internetdienstleister landete. (gpi, 17.12.2019)