Wien – Die Wiener Blauen haben ihre drei abtrünnigen Abgeordneten im Rücken – zumindest räumlich: Die Allianz für Österreich (DAÖ) wird nämlich im Gemeinderat beziehungsweise Landtag drei Plätze in der letzten Reihe des FPÖ-Blocks in Anspruch nehmen. Diese Sitzordnung wurde am Dienstag in der Präsidiale beschlossen, hieß es aus der Magistratsdirektion.

Livestream zum Wiener Gemeinderat.

Die Freiheitlichen nehmen in den im Halbkreis angeordneten Bankreihen den vom Rednerpult aus gesehen ersten Bereich links des Mittelgangs ein. Durch geringfügige Umsetzungen innerhalb der Blauen wurden nun drei nebeneinander liegende Sitzplätze für deren drei ehemalige Parteifreunde freigemacht. In der letzten Reihe des Blocks sitzen allerdings – mit einem leeren Platz dazwischen – auch zwei FPÖ-Mandatare.

Die DAÖ tritt als Rathausklub erstmals am Mittwoch in einer von den Neos einberufenen Sondersitzung des Landtags in Erscheinung. Dabei geht es ausgerechnet um das Ibiza-Video und die FPÖ-Goldbarren. Die drei bisherigen FPÖ-Abgeordneten Karl Baron, nun DAÖ-Klubchef, Dietrich Kops und Klaus Handler haben die Allianz in der Vorwoche aus Protest gegen den Umgang der FPÖ mit ihrem in Ungnade gefallenen Ex-Chef Heinz-Christian Strache gegründet. Sie wollen auch bei der Wien-Wahl 2020 antreten und wünschen sich Strache als Spitzenkandidaten. (APA, 18.12.2019)