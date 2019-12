Ministerpräsident Fayez al-Sarraj von der libyschen Einheitsregierung bei Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan am 15.Dezember in Istanbul. Foto: AP / Turkish Presidency

Ankara – Das türkische Parlament hat am Samstag ein umfassendes Abkommen zur Sicherheits- und Militärkooperation mit der UN-gestützten Einheitsregierung in Libyen ratifiziert. Der Militärpakt erlaubt es der Türkei laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, militärische Ausbildner und Berater nach Libyen zu schicken.

Ankara habe auch die Genehmigung für gemeinsame Militärübungen und dürfe auf Anfrage Waffen und Militärfahrzeuge nach Libyen senden. Zudem sollen die beiden Seiten geheimdienstliche Informationen austauschen. Weiterhin verpflichte sich die Türkei, beim Aufbau einer Schutztruppe zu helfen, die in Libyen polizeiliche und militärische Aufgaben übernehmen soll.

Türkei unterstützt Tripolis gegen General Haftar

Die beiden Seiten hatten den Pakt bereits im November zusammen mit einem Abkommen über Seegrenzen im Mittelmeer unterzeichnet, das international auf Kritik gestoßen war. Das Parlament in Ankara ratifizierte das Seeabkommen am 5. Dezember. Die Einheitsregierung in Tripolis nahm beide Pakte am Donnerstag an.

Ankara unterstützt die Einheitsregierung von Ministerpräsident Fayez al-Sarraj in Tripolis gegen die selbst ernannte Libysche Nationalarmee von General Khalifa Haftar im Osten des Landes. Haftar und seine Anhänger versuchen seit April, Tripolis einzunehmen.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hatte zuletzt immer wieder die Entsendung von Soldaten nach Libyen in Aussicht gestellt. Um Kampftruppen zu entsenden, benötigt seine Regierung aber eine gesonderte Zustimmung des Parlaments. "Wir haben einen Pakt mit Libyen unterzeichnet, und das hat einige Kreise verärgert", sagte Erdoğan vor Wirtschaftsvertretern in Istanbul am Samstag, ohne einzelne Länder zu benennen.

Im Libyen-Konflikt stehen Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien zusammen mit Russland auf der Seite Haftars. Katar soll dagegen mit der Türkei die Regierung in Tripolis stützen. (APA, 21.12.2019)