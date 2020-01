Leporillus apicalis (Kleine Häschenratte)

Diese Nagetierart baute einst riesige Nester in ihrem Lebensraum in Südaustralien, die häufig von frühen ausländischen Besuchern in ihren Erzählungen erwähnt wurden. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren die Kleinen Häschenratten einigermaßen selten, hauptsächlich, weil sie häufig invasiven Wildkatzen zum Opfer fielen. Nach Berichten der australischen Ureinwohner begann der große Rückgang der Ratten in den 1930er und 40er Jahren.

Nicht viel später wurde das Tier als ausgestorben angesehen. 2008 allerdings hat man einen Kadaver entdeckt, bei dem es sich um Überreste einer Kleinen Häschenratte gehandelt haben soll. Deshalb wurde der Nager wieder auf "vom Aussterben bedroht" herabgestuft. Biologen revidierten diesen Status jedoch mittlerweile wieder nach eingehender Untersuchung. Seit 2016 gilt sie erneut als ausgestorben.