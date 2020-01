In dieser Galerie: 7 Bilder Unzählige Menschen trauern im Iran um Soleimani. Hier sind Demonstranten in der iranischen Stadt Mashhad zu sehen. Foto: AFP Iraner bei einem Trauerzug für Soleimani in der nordwestlichen Stadt Ahvaz. Foto: APA/AFP/Mersad Sitzung des irakischen Parlaments (Archivfoto) Foto: EPA "Soleimanis Weg wird auch ohne ihn weitergeführt, aber die Kriminellen erwartet eine schwere Rache." Irans oberster Führer Ali Khamenei am 3. Jänner Foto: AFP "Die USA haben einen schweren Fehler begangen und es wäre nicht ratsam, sie ungestraft davonkommen zu lassen." Irans Präsident Hassan Rouhani am 4. Jänner in einem Telefonat nach Angaben der Nachrichtenagentur ISNA Foto: Reuters "Sie haben uns angegriffen und wir haben zurückgeschlagen. Falls sie wieder angreifen, wovon ich ihnen stark abraten würde, werden wir sie härter treffen als sie je zuvor getroffen wurden." US-Präsident Donald Trump am 5. Jänner auf Twitter Foto: Reuters "Das Ziel war es nicht, einen Krieg zu beginnen. Es ging in der Tat darum, einen zu stoppen. Präsident Trump hat auch klargemacht, dass er schnell und entschlossen reagieren wird, wenn das Leben von Amerikanern in Gefahr ist." US-Außenminister Mike Pompeo in einem Fernsehinterview am 3. Jänner Foto: AFP/Loeb

Bagdad/Teheran/Washington – Die Tötung des hochrangigen iranischen Generals Ghassem Soleimani sorgt weiterhin für politischen Aufruhr. Soleimani, Chef der al-Quds-Brigaden und einer der wichtigsten iranischen Militärs, starb am Freitag gemeinsam mit sieben anderen Personen bei einem US-Drohnenangriff am Flughafen von Bagdad (Irak).

Die Spannungen in der Region verschärfen sich seither quasi stündlich. Das irakische Parlament beschloss am Sonntag eine Resolution, die das Ende der Präsenz ausländischer Truppen fordert. "Die Regierung verpflichtet sich, ihr Ersuchen um Beistand von der internationalen Anti-IS-Koalition zu widerrufen", heißt es dort. Das bedeutet den Abzug der rund 5.000 im Land stationierten US-Soldaten.

Irakischer Ministerpräsident: "Das Beste für das Land"

Die Koalition gab bereits zuvor bekannt, dass sie ihren Einsatz im Irak vorerst aussetze. Dies betreffe sowohl die Ausbildung irakischer Sicherheitskräfte als auch den direkten Kampf gegen den IS, wie die Koalition am Sonntag mittteilte. Als Grund nennt sie in einer Erklärung die anhaltenden Raketenangriffe auf Stützpunkte ihrer Truppen.

Der irakische Ministerpräsident Adel Abdul Mahdi sagte, dies sei "grundsätzlich und aus praktischen Erwägungen" heraus das Beste für das Land. Bereits in den Jahren 2011 bis 2014 seien auch keine ausländischen Kampftruppen im Land gewesen. Dies habe den Beziehungen zu den USA jedoch nicht geschadet, sagte Mahdi.

Angesichts der wachsenden Spannungen hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg für Montag um 15 Uhr eine dringende Sitzung des Nordatlantikrats angesetzt.

Gegenseitige Drohungen

Unterdessen verschärft sich auch die Gangart der Drohungen der USA gegenüber dem Iran und umgekehrt. Der Iran sprach bereits am Samstag von Vergeltung. Der Iran werde die Amerikaner bestrafen, wo immer sie erreichbar seien, sagten Vertreter der Revolutionsgarden. Das könne sowohl US-Stellungen in der Region als auch die israelischen Städte Tel Aviv oder Haifa betreffen. Ebenso war von Angriffen auf US-Ziele in der Straße von Hormus die Rede.

Auch zahlreiche Verbündete schlossen sich dem Ruf nach Vergeltung an. So sagte etwa der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz, Sajjed Hassan Nasrallah, die Tötung Soleimanis sei nicht nur eine Angelegenheit des Irans, sondern der gesamten "Achse des Widerstandes". Er habe Soleimani – den er zu Neujahr in Beirut getroffen habe – vor einem Anschlag gewarnt, so Nasrallah in einer Rede am Sonntag. US-Soldaten und Offiziere im Nahen Osten würden in Särgen nach Hause zurückkehren, drohte er zudem.

US-Präsident Donald Trump kündigte an, auf etwaige Racheangriffe mit Schlägen gegen 52 Ziele im Iran zu reagieren. Ohne konkrete Zeile zu nennen, sprach er davon, dass einige "sehr hochrangig und sehr wichtig für die iranische Kultur" seien.

Die Zerstörung von Kulturstätten kann nach einer Resolution des UN-Sicherheitsrates von 2017, der auch die USA zustimmten, unter bestimmten Voraussetzungen als Kriegsverbrechen gewertet werden. Gleiches ist dem Zusatzprotokoll zur Genfer Konvention und dem US-amerikanischen "War Crimes Act" zu entnehmen, der Zuwiderhandlungen mit hohen Geld- und Haftstrafen belegt.

US-Außenminister Mike Pompeo wies am Sonntag die Vorwürfe, die USA würden Kriegsverbrechen planen, zurück. Jegliche Militärschläge gegen den Iran würden "gesetzeskonform" sein.

Zahlreiche Geschosse

Die irakische Schiitenmiliz Kataib Hisbollah, deren Gründer Abu Mahdi al-Muhandis bei dem Drohnenangriff am Freitag ebenfalls umgebracht worden war, warnte irakische Sicherheitskräfte, ab Sonntag Abend, 17 Uhr von US-Stützpunkten einen Mindestabstand von einem Kilometer einzuhalten.

Am Samstag waren die hochgesicherte Grüne Zone in Bagdad und der irakische Luftwaffenstützpunkt Al-Balad, auf dem auch US-Soldaten stationiert sind, fast zeitgleich von mehreren Geschossen getroffen worden. Das bestätigte am Abend auch das US-Verteidigungsministerium.

Pompeo weist Kritik an Angriff zurück

In den USA steht Trump indes auch innenpolitisch unter Druck. Führende Demokraten stellten die Darstellung der Regierung hinsichtlich der Bedrohung durch Soleimani in Frage. Der Angriff war vom US-Außenamt damit begründet worden, dass mit der Tötung Soleimanis wiederum Angriffe auf "tausende US-Amerikaner" verhindert worden seien. Mitarbeiter des Außenamtes konnten am Freitag die Bedrohungslage nicht konkret erklären.

Der US-Präsident wolle die Öffentlichkeit offenbar über die Hintergründe des Militäreinsatzes gegen den Iran im Dunkeln lassen, erklärte daraufhin Nancy Pelosi, die Frontfrau der Demokraten, am Samstagabend.

Die "New York Times" berichtete zudem unter Berufung auf nicht namentlich genannte Regierungsquellen, dass die Erkenntnisse der Geheimdienste "dünn" gewesen seien. Trump habe mit der Entscheidung, den Angriff auf Soleimani anzuordnen, seine eigenen Berater und das Militär überrascht, hieß es weiter.

Pompeo hat diese Zweifel am Sonntag zurückgewiesen. Die Erkenntnisse der Geheimdienste hätten eindeutig auf einen unmittelbar bevorstehenden Angriff von Soleimani hingewiesen. Es habe bei der Entscheidung für den Luftschlag unter den Entscheidern "keine Skepsis" gegeben, sagte er zum Fernsehsender ABC. (red, 5.1.2020)