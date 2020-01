Ex-Innenminister und FP-Klubchef Herbert Kickl (li.) und der damalige Innenminister Wolfgang Peschorn im November 2019 im Nationalrat. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Wolfgang Peschorn hat auf seinen letzten Metern als Innenminister den Medienerlass von Herbert Kickl (FPÖ) revidiert, bestätigt das Ministerium auf Anfrage. Kickls Direktiven sahen vor, die Nationalität von Straftätern zu nennen. Der neue Erlass sieht das laut Ministerium nur vor, wenn es rechtlich von Belang ist. Ausdrücklich verweist er auf datenschutzrechtliche Bestimmungen.

Peschorn hat den Erlass – nun neun statt gut 30 Seiten lang – am 2. Jänner in Kraft gesetzt. In der "Kleinen Zeitung" erklärt der Ex-Innenminister dazu: "Herkunft, Rasse oder Religion von Straftätern sollen nur kommuniziert werden, wenn es für Zweck und Ziel der Kommunikation auch nötig ist. Dies hat stets unter dem Blickwinkel der Menschenrechte und des Datenschutzes zu erfolgen."

Die Direktiven sollten sich "auf das Wesentliche konzentrieren", erklärt Peschorn in dem Abschiedsinterview, nämlich: "Wer wann und worüber mit den Medien kooperieren kann und soll, um das gemeinsame Ziel zu unterstützen."

Info-Beschränkung für kritische Medien

Im Umgang mit Medien sorgte im Herbst 2018 eine Mail von Kickls Ministeriumssprecher Christoph Pölzl für auch internationale Proteste: Der Sprecher wies Polizeidienststellen in der Rundmail an, Informationen an kritische Medien auf "das nötigste (rechtlich vorgesehene) Maß zu beschränken". Erklärung: "Leider wird wie eh und je seitens gewisser Medien (zum Beispiel STANDARD, 'Falter') sowie neuerdings auch seitens des 'Kurier' eine sehr einseitige und negative Berichterstattung über das BMI beziehungsweise die Polizei betrieben."

Innenminister Kickl wies die Verantwortung für diese Direktiven zurück. Sie waren – naturgemäß – nicht Teil des Medienerlasses. (red, 7.1.2020)