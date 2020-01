In dieser Galerie: 4 Bilder Ein Fahrwerk der Unglücksmaschine. Foto: AP/Ebrahim Noroozi Teile der abgestürzten Boeing. Foto: Ebrahim Noroozi Eines der beiden Triebwerke. Foto: : APA/AFP Das Leitwerk. Foto: APA/AFP/IRNA/AKBAR TAVAKOLI

Washington – Nach dem Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs bei Teheran rückt in den USA der Verdacht eines versehentlichen Abschusses durch eine iranische Rakete in den Vordergrund. Spionagesatelliten sollen die Hitzesignatur zweier Luftabwehrraketen aufgezeichnet, die kurz vor dem Absturz gestartet seien. Kurz darauf sei eine Explosion in der Nähe der Boeing 737-800 registriert worden.

US-Regierungsvertreter sagten am Donnerstag unter Berufung auf Satellitendaten, die US-Regierung sei sich nun sicher, dass die Boeing durch eine iranische Rakete abgeschossen worden sei. Es habe sich sehr wahrscheinlich um ein Versehen der iranischen Luftabwehr gehandelt.

Auch aus Sicherheitskreisen hieß es, die USA prüften die Möglichkeit, dass die Boeing 737 versehentlich abgeschossen wurde. Das US-Verteidigungsministerium lehnte eine Stellungnahme ab. US-Präsident Donald Trump sagte, jemand könnte einen Fehler gemacht haben. Er habe das Gefühl, dass etwas sehr Schreckliches passiert sei. Details nannte er nicht.

Iranische Behörden hatten hingegen am Donnerstag erneut bekräftigt, dass eine technische Ursache zu der Katastrophe geführt habe. Laut iranischen Ermittlern befand sich die Unglücksmaschine vor dem Absturz auf dem Rückweg zum Flughafen. "Wegen eines technischen Defekts hat die Maschine Feuer gefangen, und dies führte zum Absturz", sagte Verkehrs- und Transportminister Mohammed Eslami der Nachrichtenagentur ISNA. Die Ukraine schloss einen Raketenangriff oder einen Terroranschlag als Ursache nicht aus.

Bei dem Absturz am Mittwoch starben alle 176 Insassen. Kurz zuvor hatte der Iran Raketen auf US-Militärstützpunkte im Irak abgefeuert. (APA, Reuters, , 9.1.2020)