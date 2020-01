194.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr auf dem Sendeplatz mit Martin Thürs Sonntags-"ZiB 2". Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Sonntagabend um zehn vor zehn geht die "ZiB 2 am Sonntag" mit Martin Thür in ihr zweites Jahr on air, der ORF feierte Sonntagfrüh die Quoten im ersten Jahr. Und gleich auch die Zuschauerzahlen und Marktanteile anderer Neuerungen von ORF 2, die 2019 on air gingen.

Die sechste Ausgabe der "ZiB 2" am Sonntag brachte laut ORF auf dem Sendeplatz 194.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr als die herkömmliche Zehn-Minuten-"ZiB", die davor lief und der Beginn von "Im Zentrum". Im Schnitt hatte die "ZiB 2" am Sonntag im ersten Jahr 610.000 Zuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum ab zwölf Jahren stieg laut ORF um sieben Prozentpunkte auf 21 Prozent.

Claudia Reiterers Sonntagsdebatte rückte für Thürs "ZiB 2" auf 22.10 Uhr. Und profitierte laut ORF quotentechnisch 2019 mit 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern mehr als 2018 und rund drei Prozent mehr Marktanteil.

Die doch recht aufregende innenpolitischen Entwicklungen des Jahres – Ibiza, Regierungsende, Neuwahlen – könnten dazu freilich zumindest so wesentlich beigetragen haben. Sie haben jedenfalls dazu beigetragen, dass ORF-Neuzugang Martin Thür nicht ganz soviel Aufmerksamkeit zuteil wurde: Tobias Pötzelsberger Live-Performance in der Dauernachrichtensendung zu Ibiza am 18. Mai bescherten dem jungen Kollegen gleich die "Sommergespräche", den Titel des "Journalisten des Jahres" und sehr begeisterte insbesondere bürgerliche Stiftungsräte.

80.000 mehr bei Wolf und Lorenz-Dittlbacher

Die gewohnte "ZiB 2" an Wochentagen mit Armin Wolf, Lou Lorenz-Dittlbacher und immer wieder auch Thür hatte im bewegten Politikjahr 2019 im Schnitt 635.000 Zuschauer und 25 Prozent Marktanteil, laut ORF ein Plus von 80.000 und drei Prozentpunkten.

Alexander Hofer, Channel Manager von ORF 2 seit Frühjahr 2018, holte die Vorabendsendung "Daheim in Österreich" vor einem Jahr wieder zurück ins "Studio 2". Auf die Sendung verwies der ORF ebenfalls in seiner sonntäglichen Quotenbilanz, lieferte aber keine Durchschnittswerte für 2019 und Vergleiche zum Vorgängerformat. Ebensowenig für "Bürgeranwalt" und "Bewusst gesund". (fid, 12.1.2020)