Geben Sie es zu: Wo führen Sie überall Ihren Titel an? Foto: Getty Images/iStockphoto/Nosyrevy

Mit einem vorangestellten Msr. können sich künftig Meisterinnen und Meister in offiziellen Dokumenten eintragen lassen, der Titel wird dem Bachelor gleichgestellt. Österreicherinnen und Österreicher können sich also über den neuen Titel freuen, wird der Nation doch nachgesagt, besonders heiß auf die mehr oder weniger klingenden Namenszusätze zu sein. Und so ganz von der Hand weisen lässt sich der Vorwurf auch nicht. Bei jedem x-beliebigen Formular ist die Titelspalte, aus der man auswählen kann, quasi endlos und verfügt über wundersame Abkürzungen. Denn wenn man es schon zum DDR.DDR., MMAG. oder Dipl.-Ing.Dkfm. geschafft hat, dann will man diesen schließlich auch auf seiner Möbelhaus-Kundenkarte angeführt wissen. Und so manch einer, der das heute belächelt, hat einst selbst im ersten stolzerfüllten Rausch nach bestandener Diplomprüfung seinen Titel in sämtlichen neuen Mitgliedschaften und Ausweisen eintragen lassen.

Jedi-Msr. und Dipl.Yedi

Wie dem auch sei, die Ankündigung, dass der "Meister" dem Bachelor gleichgestellt wird, ließ das STANDARD-Forum zur Hochform auflaufen. Dieser User teilte seine erste Assoziation zum vorangestellten Meister-Titel:



Ein anderer stellte sich dazu folgende Situation vor:

Zu Konfusion im Ausland führte der recht umständliche Titel dieses Users:

Diese Situation wiederum ereignete sich im heimischen Arztwartezimmer:

Oft genug geht die Titelliebe bei Österreicherinnen und Österreichern über das Lebensende hinaus:

Wie auch immer:

Verwenden Sie Ihren Titel?

In welchen Situationen und auf welchen Dokumenten? Hatten Sie dadurch schon einen direkten Vorteil? Was war der absurdeste Titel, der Ihnen bisher untergekommen ist? Und zu welcher skurrilen Situation hat Ihr akademischer Titel bereits geführt? Teilen Sie Ihre Geschichten im Forum! (aan, 17.1.2020)