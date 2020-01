Pilz bei der letzten Nationalratswahl 2019. Seine Liste erreichte 1,9 Prozent. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Peter Pilz tritt nach seinem Scheitern bei der Nationalratswahl nicht bei der Gemeinderatswahl in der Bundeshauptstadt an. Er werde nicht in Wien kandidieren, erklärte der Ex-Grüne und Gründer von JETZT am Mittwoch in seinem Online-Medium zackzack.at. Im Oktober hatte Pilz ein Antreten angedeutet, indem er die Wien-Wahl als "nächste Chance" bezeichnete.

Er hoffe aber dennoch, dass sich ein "erfolgreicher Gegenpol zu Türkis-Blau und zu Türkis-Pink-Grün" findet, heißt es in einem Statement. Er jedoch wolle lieber über sein Onlinemedium über die Wien-Wahl berichten, anstatt dort zu kandidieren. (APA, red, 15.1.2020)