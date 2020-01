Chefredakteurin der ORF-"Magazine": Waltraud Langer Foto: ORF

Wien – Die meisten ORF-TV-Magazine wie "Am Schauplatz", "Report", "Eco", "Weltjournal" legten 2019 gegenüber dem Vorjahr bei Reichweite und Marktanteilen zu. So erreichten etwa die "Am Schauplatz"-Reportagen 2019 im Schnitt 611.000 Zuschauer (21 Prozent Marktanteil). 2018 waren es 595.000. "Am Schauplatz Gericht" sahen 699.000 Zuseher (2018: 630.000) bei 24 Prozent Marktanteil, das Format erzielte damit laut ORF die höchste Reichweite seit 2002.

Die "Am Schauplatz"-Reportage "Wenn Geld Berge versetzt" über umstrittene Luxusimmobilien in den Alpen holte am 21. November 2019 mit durchschnittlich 792.000 Sehern und 27 Prozent Marktanteil einen neuen Reichweiten-und Marktanteilsrekord, DER STANDARD berichtete.

Den "Report" verfolgten 2019 im Schnitt 532.000 Interessierte bei 18 Prozent Marktanteil, 2018 waren 475.000 dabei. Der "Report Spezial" am 27. Mai (Misstrauensvotum inklusive Rede des Bundespräsidenten) kam auf 1,315 Millionen Zuschauer (37 Prozent Marktanteil), das ist die höchste Reichweite seit Februar 2000. Zuwächse gab es auch für "Thema", "Weltjournal" und den "Bürgeranwalt" (siehe Grafik oben). Mit durchschnittlich 609.000 Zusehern bei 31 Prozent Marktanteil war die "Bürgeranwalt"-Ausgabe am 4. Jänner 2020 die meistgesehene Folge seit Sendestart.

"In Zeiten von Fake News wird die Bedeutung guten, faktenbasierten Journalismus immer größer. Recherche, Einordnung, Analyse und gut erzählte Geschichten, das sind die Zutaten der Magazine", sagt ORF-Magazine-Chefredakteurin Waltraud Langer, "wir freuen uns, dass der Zuspruch des Publikums trotz steigender TV-Konkurrenz noch größer geworden ist." (red, 15.1.2020)