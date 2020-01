Kampfzone Küniglberg: Betriebsrat klagt ORF-Führung auf Einhaltung des Gehaltsabschlusses. Foto: APA/HANS PUNZ

Der Zentralbetriebsrat des ORF hat am Dienstag eine Klage gegen den ORF eingebracht. Die Geschäftsführung halte sich nicht an die Ende 2018 über zwei Jahre abgeschlossene Gehaltsrunde für die diversen ORF-Kollektivverträge.

Die Geschäftsführung sei einseitig von der Vereinbarung abgerückt. Das bedeute für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein reales Minus von einem halben Prozentpunkt für 2020, argumentiert der Betriebsrat nach STANDARD-Informationen.

Der ORF-Zentralbetriebsrat hat nun eine Feststellungsklage beim Arbeits- und Sozialgericht Wien eingebracht.

In einer Information an die Mitarbeiter schreibt der Zentralbetriebsrat: "Sowohl für 2019 als auch für 2020 wurde die jeweilige Inflationsrate (also die Inflationsrate der Jahre 2018 beziehungsweise 2019) als Gehaltsplus vereinbart." Für Mitarbeiter mit den ältesten (und besten) Verträgen sollte es die halbe Inflationsrate plus Einmalzahlung geben, für neuere Kollektivverträge und Freie die ganze Inflationsrate.

"Absolut inakzeptables Minus"

Der Zentralbetriebsrat: "Nun stehen wir jedoch erstmalig in der Geschichte des ORF, aber auch in der Geschichte aller anderen sozialpartnerschaftlich verhandelten Lohnrunden im Lande, vor dem Problem, dass sich unser 'Verhandlungspartner' nicht an die gemeinsam getroffene Vereinbarung halten will. Auf nahezu winkeladvokatische Weise wird – entgegen der Einhelligkeit beim Vertragsabschluss – eine Textpassage des Vertragswerks plötzlich zu unseren Lasten interpretiert. Realiter hieße das eine um 0,5 Prozentpunkte geringere Erhöhung der Gehälter und Honorare für 2020, ein absolut inakzeptables Minus auf Kosten aller ORF-Mitarbeiterlnnen."

Gespräche mit der Geschäftsführung seien ergebnislos verlaufen, erklären die Belegschaftsvertreter die nun eingebrachte Klage.

Eine Stellungnahme des ORF ist angefragt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF wurden am Mittwoch über die Klage informiert.

Anfang Februar steht auf dem Küniglberg die Wahl des nächsten Zentralbetriebsrats ins Haus. Vorsitzender ist Gerhard Moser, Stellvertreter Gerhard Berti aus der Technikdirektion. (fid, 15.1.2020)