Fehler zu machen ist nur menschlich. Man kann einfach nicht immer richtig liegen – ganz besonders gilt das leider auch für die Partnerwahl. Rückblickend betrachtet ist jede Beziehung, die man bis zur aktuellen hatte, gescheitert. Dennoch kann man mit genügend Abstand mit einem guten oder zumindest neutralen Gefühl an den oder die Verflossene denken. Hat halt nicht sein sollen, das Leben geht weiter.

Welcher oder welche Ihrer Verflossenen ist Ihnen so richtig peinlich? Foto: Getty Images/iStockphoto/golubovy

Wie konnte ich nur?

Dann gibt es aber noch die Ex-Partner und Ex-Partnerinnen, die man am liebsten komplett aus dem Gedächtnis radieren möchte, weil es einem so unfassbar unangenehm ist, dass man jemals mit ihnen zusammen war – und das vielleicht sogar für einen recht langen Zeitraum. Die Gründe für dieses Gefühl der Scham variieren von Person zu Person. Es können merkwürdige Einstellungen des oder der anderen sein, wie beim Ex-Freund dieser Userin:

Es kann aber auch sein, dass der oder die Ex objektiv betrachtet einfach keine gute Person war, einen offen respektlos behandelt hat und man so in eine Beziehung reingerutscht ist, von der es heute nur sehr schwer vorstellbar ist, dass man sich auf sie eingelassen hat. Und vielleicht schämt man sich ja im Grunde auch ein klein wenig für sich selber, für die Person, die man in dieser Beziehung war, für die Entscheidungen, die man damals getroffen hat, für die unverdienten Chancen, die man anderen gegeben hat, und für den mangelnden Respekt vor sich selbst.

Wie ist das bei Ihnen?

Welchen oder welche Ex bereuen Sie so richtig – und warum? Welche Geschichte ist Ihnen da besonders deutlich in Erinnerung? Und was haben Sie trotz allem aus dieser Beziehung gelernt? (aan, 17.1.2020)