Burschenschafter bei einer Veranstaltung in der Wiener Messehalle. Foto: ROBERT PARIGGER / APA / pictured

Wien – Ein Teilnehmer des "Farbenbummels", der regelmäßig von Burschenschaften in ihren Verbindungsfarben vor der Uni Wien abgehalten wird, ist am Mittwoch von Gegendemonstranten körperlich angegriffen worden. Laut einer Aussendung der Polizei wurde er von zwei Personen mit Faustschlägen ins Gesicht attackiert. Die Verdächtigen wurden wegen schwerer Körperverletzung angezeigt.

Nach der Attacke versuchten die beiden Beschuldigten zu flüchten, sie wurden aber von der Polizei angehalten und festgenommen. Bei einem der beiden fanden die Beamte einen Pfefferspray und stellten ihn sicher. Das 19-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei Versionen einer Geschichte

Laut einer Aussendung des Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) hätten 30 großteils vermummte Personen vor der Universität gewartet und seien handgreiflich geworden. RFS Bundesgeschäftsführer Matthias Kornek spricht von einem "linksextremer, gewaltbereiter und zersetzender Zeitgeist".

Die ÖH meldete sich via Aussendung zu Wort und zeichnet ein anderes Bild: Sie spricht von Diffamierungen. "Als Kundgebungsleitung weise ich die Darstellung von Burschenschaften und FPÖ entschieden zurück. Diese wollen unseren legitimen und legalen Protest in ein falsches Licht rücken", so Zissi Fritsche (GRAS) vom Vorsitz-Team der ÖH Uni Wien. Bereits am Vortag seien die selben Personen "als Gruppe von 30 Männern grölend vor den Türen der ÖH-Räumlichkeiten aufmarschierte", heißt es in der Aussendung. (red, APA, 16.1.2020)