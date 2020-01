Die Franzosen J-ZBEL machen gefährlich basslastige Musik. Ohne sich blaue Flecken zu holen, kann man dazu kaum tanzen. Foto: J-ZBEL

Freitag, 17.1.

Boris, der als Techno-Multifunktionswaffe am Dancefloor gilt, bringt seine Fähigkeiten von Berlin in die Wiener Grelle Forelle, wo am Freitag die Reihe Fish Market stattfindet. Nebenan im Werk changiert man bei der Veranstaltung Ananas zwischen Techno, Downtempo und House – an die zehn DJs kümmern sich um die beiden Floors. Schluss gemacht wird nun wirklich im Horst, dem Pop-up-Club, der seine Tore 2017 für kurze Zeit öffnen wollte und dann doch immer noch ein bisschen verlängerte, bis zwei satte Jahre zusammenkamen. Zum ersten Tag des offiziellen Abrisses kommt DJ Rush.

Geravt kann sowohl bei Rave On im Fluc mit viel Lasereinsatz als auch im Venster99 beim Astral Spirit Rave werden, wo unter anderem BØRT und Katia Curie auflegen.

Fünf Jahre Basstrace werden im Rhiz gefeiert; dafür reisen Vertreter der Soundsystem Culture aus U.K. wie Vivek oder Foamplate an. Alles Gute, alles Dub! Durch Ska, Reggae, Soul oder Punk reist man dagegen im Club-U auf der Musical Voyage.

Samstag, 18.1.

Dem Sterben der Musikmagazine trotzt das heimische Skug nun schon seit 30 Jahren. Das schreit natürlich nach einer Feier. Im Fluc gratulieren dazu live Felix Kubin und Mitra Mitra; danach wagen sich die Schreibtischtäter des Skug selbst an die Decks. Jene Menschen, die für das FM4 Geburtstagsfest, das gleichzeitig in der Ottakringer Brauerei stattfindet, keine Karten mehr bekommen haben, könnten stattdessen einfach dorthin schauen.

Im Werk geht die supere neue Bassmusik-Reihe Off the Grid in die nächste Runde. Zu Gast ist das französische Trio J-ZBEL, das Acid, Breakbeats, Electro und Jungle ohne Rücksicht auf Verluste zusammenmischt. Es ist extrem.

Ganz was anderes: Warum nicht mal mit Kopfhörern Schlittschuhlaufen? Die Silent Ice Disco macht genau das im Wiener Eislauf verein möglich, und zwar schon ab 18 Uhr. Man kann zwischen verschiedenen Kanälen hin- und herschalten und am Laufstil der anderen erraten, was die grad hören. Heiß wird’s dagegen bei den Hot Disco Nights im Marea Alta; auch im Celeste kann man mit dem Salon 2000 wenig falsch machen. (Amira Ben Saoud, 17.1.2020)