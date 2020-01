Austrian Airlines schaffte es unter die zehn pünklichsten Airlines Europas. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien/Schwechat – Die AUA hat es 2019 mit Rang zehn wieder unter die Top Ten der pünktlichsten Airlines Europas geschafft, so eine Studie der Analyseplattform Cirium. 79 Prozent aller Ankünfte waren in time. "Ich freue mich, dass wir wieder zu den pünktlichsten Fluggesellschaften Europas gehören, es gibt aber noch Luft nach oben", sagte Austrian Airlines CEO Alexis von Hoensbroech am Freitag.

Zur Verbesserung wurden einige Maßnahmen beschlossen. Über den Sommer standen zwei Reserveflugzeuge zur Verfügung. Außerdem entwickelte Austrian Airlines zusammen mit dem Flughafen Wien diverse Maßnahmen wie das automatisierte Busboarding, mit dem Passagiere schneller vom Gate zum Flugzeug kommen. (APA, 17.1.2020)