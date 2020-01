Teheran – Inmitten der angespannten Lage nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine hat Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei die Iranerinnen und Iraner am Freitag zur Einheit aufgerufen. Eine hohe Beteiligung an der Parlamentswahl im Februar würde die "Existenz der Islamischen Republik garantieren", sagte er beim Freitagsgebet in Teheran, dass er erstmals seit acht Jahren wieder leitete. Er rief auch dazu auf, Schritte zu setzen, die Ereignisse wie den "tragischen" Abschuss der Passagiermaschine am 8. Jänner verhindern würden.

Irans oberster geistlicher Führer Ayatollah Ali Khamenei leitete am Freitag erstmals seit acht Jahren wieder das Freitagsgebet in Teheran. Foto: APA/AFP/IRAN PRESS

Wegen des Abschusses der ukrainischen Maschine steht die politische und religiöse Führung des Landes auch innenpolitisch unter starkem Druck. Sie hatte erst nach tagelangen Dementis zugegeben, für den Abschuss verantwortlich zu sein, bei dem alle 176 Menschen an Bord ums Leben kamen. Ihr Umgang mit der Tragödie löste tagelange Proteste der Bevölkerung aus.

Khamenei verurteilt Tötung von Soleimani

Der Flugzeugabsturz sei ein "schmerzlicher Unfall" gewesen und habe die Iraner erschüttert, fügte Khamenei am Freitag hinzu. "Einige" Menschen versuchten jedoch, das Unglück so darzustellen, dass "das großartige Märtyrertum und die Aufopferung" Soleimanis in Vergessenheit gerate.

Die Tötung durch eine US-Drohne am 3. Jänner bezeichnete Khamenei als "Schande für die US-Administration", die damit ihrer "terroristische Natur" offenbart habe. Die USA forderte er auf, die Region zu verlassen, die europäischen Staaten bezeichnete er als "nicht vertrauenswürdig". Großbritannien, Frankreich und Deutschland hatten zuletzt den Schlichtungsmechanismus im Atomdeal aktiviert.

Khamenei ist zwar offiziell der Imam der iranischen Hauptstadt, üblicherweise übernehmen aber andere Geistliche die Aufgabe. Zuletzt hatte der 80-Jährige am 3. Februar 2012 anlässlich des 33. Jahrestags der Islamischen Revolution das Freitagsgebet geleitet. (maa, Reuters, APA, 17.1.2020)