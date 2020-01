Es ist Samstag und wir haben die neusten Nachrichten aus dem Web- und Gamesressort für Sie. Viel zu große Kartons für kleine Gegenstände – der Online-Handel sorgt für Unmut mit Verpackungssünden. Auf was bei der Handyproduktion immer öfter verzichtet wird sind Tasten – auch Lautsprecher und USB-Ports könnten in der Zukunft zur Gänze verschwinden. Außerdem haben wir festgehalten, wie sich die Zeitreise in die 80er Jahre mit dem C64 Maxi anfühlt.

[Handel] Weiterhin "Verpackungswahnsinn" im Onlinehandel

[Retro] C64 Maxi getestet: Eine Zeitreise in die 80er, nicht nur für Boomer

[Privatsphäre] Europäische Kommission für Verbot von Gesichtserkennung

[Smartphones] Das Zeitalter der tastenlosen Handys steht bevor

[Notfall] Snapchat-Hilferuf: US-Polizei befreite entführte 14-Jährige

