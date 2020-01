Das Highlight von Disney+: "The Mandalorian". Foto: APA

Einer mehr: Am 24. März startet Disney+ in Österreich und Deutschland. Bisher war das Streamingangebot nur in wenigen Ländern zu sehen. Der Starttermin gilt auch für Frankreich, Italien, Spanien, die Schweiz und Irland. Weitere Länder werden im Sommer folgen. Disney setzt auf seine populären Inhalte wie die "Marvel"- oder "Star Wars"-Filme, um Zuschauer anzulocken. Mit der "Star Wars"-Westernserie "The Mandalorian" konnte Disney+ zahlreiche Fans und Seher gewinnen.

Abonnenten wird es zum Start möglich sein, das Disney+ "auf nahezu allen bekannten Mobilgeräten und internetfähigen TV-Geräten zu erleben, inklusive Spielekonsolen und Smart TVs". wie das Unternehmen in seiner Aussendung betont. Den Benutzern wird "Sehvergnügen auf bis zu vier Endgeräten gleichzeitig geboten, zeitlich unbegrenzte Downloads der Inhalte auf bis zu zehn Endgeräten, personalisierte Empfehlungen und die Möglichkeit, bis zu sieben personalisierte Profile anzulegen."

6,99 Euro

Den Preis setzte der Konzern mit 6,99 Euro pro Monat deutlich unter dem von Netflix an. Dafür gibt es auch 4K-Inhalte. Es ist bereits der zweite Start eines ambitionierten neuen Streamingangebots binnen weniger Monate: Erst Anfang November hatte Apple den Schalter bei seinem Dienst Apple TV+ umgelegt.

Netflix gelassen

Netflix gibt sich bisher betont gelassen. Die neue Konkurrenz könne weder bei der Qualität noch bei der Vielfalt mithalten, heißt es. Es ist aber keine ausgemachte Sache, dass Netflix mit seinen knapp 158 Millionen Nutzern weiterhin den Ton in der Branche angibt. Die beiden finanzstarken Newcomer werden alles daransetzen, rasch eine große Reichweite zu erzielen. Schlecht aufgestellt ist das Unternehmen trotzdem nicht. Netflix hat ein enormes Produktionsbudget und verfügt über großes Markenpotenzial, das längst nicht ausgeschöpft ist. Fanartikel, wie sie Disney etwa zu seinen Superheldenfilmen anbietet, hat Netflix für seine Erfolgsproduktionen bisher kaum am Start. (Markus Sulzbacher, 21.1.2020)