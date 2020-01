Der ORF-Teletext vor 40 Jahren. Foto: ORF

Hier sind die Mediennews vom Dienstag:

ORF-Teletext: Analoges Relikt als beständiges Erfolgsformat – Im Jänner vor 40 Jahren ging er an den Start.

Streaming: Disney+ startet am 24. März in Österreich – Den Preis setzt der Konzern deutlich unter dem von Netflix an

Arte-Film zu schwieriger Frage: "1944: Bomben auf Auschwitz?" – Wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn die Alliierten 1944 das Vernichtungslager in Auschwitz bombardiert hätten?

"Schade": Dschungelcamp-Aus für Österreicherin Sonja Kirchberger – Kirchberger hatte zuletzt immer deutlicher ihre Meinung im Camp vertreten und sich dabei vor allem mit Danni Büchner angelegt

Weltkriegsbombe entschärft: RTL-Sendezentrum in Köln musste geräumt werden – Der Sende- und Produktionsbetrieb bleibt am Dienstag aber aufrecht

ATV-Chef Gruber neuer Obmann der Arbeitsgemeinschaft Teletest – Er folgt IP Österreich-Geschäftsführer Zinggl nach. Gruber will Onlinereichweiten mit der linearen Nutzung zusammenführen

Gegen das Vergessen auf Arte und der Mythos Streif: TV-Tipps für Dienstag – Außerdem: Family Night Race, Hippos – Afrikas Flussgiganten, Report, Willkommen Österreich – mit Radiotipps

