Donald Trump: "A Very Stable Genius" Foto: APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Auf diesem Einserkastl-Platz könnte etwas zum neuesten Buch über den US-Präsidenten stehen, erschienen punktgenau zu Impeachment-Beginn und Davos-Auftritt: eine Geisterbahnfahrt durchs Weiße Haus, betitelt mit der Trump’schen Selbstbezeichnung "A Very Stable Genius", komisch und gruselig zugleich.

Oder wir könnten über Ministerinneninterviews (Männer mitgemeint) philosophieren und, damit verbunden, darüber nachdenken, ob die Sicherungshaft vielleicht für besonders Fromme in Betracht gezogen werden sollte: In Pennsylvania ist eine Frau auf einer Schnellstraße absichtlich in ein Auto auf der Gegenfahrbahn gefahren, weil sie ihren (christlichen) Glauben testen wollte. Sie hat’s überlebt und fühlt sich nun bestärkt. Für die Verletzten im anderen Fahrzeug ist auch Gott zuständig, sagt sie.

Gschichtl

Da trösten wir uns doch mit dem Gschichtl über einen 19-Jährigen im neuseeländischen Auckland, der nach längerer Suche einen Partner, buchstäblich eine halbe Weltreise entfernt, für sein "Earth Sandwich"-Projekt gefunden hat. Mit der Hilfe von Google Maps haben er und ein durch Reddit aufgetaner Gleichgesinnter zwei Toastbrotscheiben punktgenau vis à vis auf der Erdkugel platziert: ein Sandwich mit 12,724 Kilometer Erde dazwischen, eine Scheibe Brot am Strand von Auckland, eine in Südspanien. Und das ist doch ein durchaus würdiger Weg, um ins Einserkastl zu kommen. (guha, 22.1.2020)