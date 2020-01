Knapp 3.000 Einwohner zählt die Marktgemeinde Pitten im Bezirk Neunkirchen Foto: APA/Mandl

Pitten/Wiener Neustadt – Über einen 31-Jährigen, der am Montag in einer Pizzeria in Pitten einen um zwei Jahre älteren Mann erstochen haben soll, ist am Mittwoch die Untersuchungshaft verhängt worden. Die Frist läuft vorerst bis zum 5. Februar, teilte ein Sprecher des Landesgerichts Wiener Neustadt der Apa mit. Die Staatsanwaltschaft stellte ein psychiatrisches Gutachten in Aussicht.

Das vorläufige Obduktionsergebnis sowie Resultate der in Auftrag gegebenen Blut- und Harnprobe des Beschuldigten lagen am Mittwoch noch nicht vor. Das chemische Gutachten, das klären soll, ob der 31-Jährige Alkohol oder Suchtmittel konsumierte, wird Behördensprecher Erich Habitzl zufolge "in mehreren Wochen" fertiggestellt werden.

Leiche auf Messenger

Die Bluttat war am späten Montagvormittag verübt worden, der Verdächtige wurde daraufhin festgenommen. Er hatte zuvor ein Foto der Leiche über Whatsapp an zahlreiche Personen versendet. Bei den Befragungen machte der Beschuldigte bisher keine Angaben zum Ablauf des Verbrechens. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt. (APA. 22.1.2020)