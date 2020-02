Windig

Orkan Sabine steuert auf Österreich zu, Deutsche Bahn stellt Fernverkehr ein, Nachtzüge der ÖBB betroffen

In Salzburg soll der Aufenthalt im Freien vermieden werden. Hunderte Flüge wurden in Europa gestrichen, am Montag fallen 30 Flüge in Wien aus