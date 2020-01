"Da, schau, ein Einhorn", sagt sie – und zeigt in die Wolken. Ich seh nur einen Alfa Spider, einen Lotus mit Heckschaden und fast schon am Horizont eine wheelende Kawasaki aus den 90er-Jahren. "Das ist meine Frau, noch vor unserer Heirat", sagt er, als er das Wischtelefon zu mir rüberhält. Ich seh nur einen Fiat Panda, der im Hintergrund des Bildes auf der Straße parkt, und frag mich, ob es wohl ein 4x4 ist. Sie sagt, "Horch, unser Lied", und ich denk nur an den alten Sierra, in dem die Nummer das dritte Lied auf der Kassette war, die dann nie wieder aus dem Deck rausgegangen ist.

Autonarr oder Querdenker

Wenn es Ihnen auch so oder ähnlich geht, ist das folgende Quiz für Sie ein Klax. Ich habe elf Bilder zusammengetragen, die direkt, über hirnrissige Wortspiele oder andere verkorkste Gedankenwege zur Lösung führen. Ticken Sie aber anders, haben Sie zwei Möglichkeiten: Hirn abschalten oder verzweifeln.

Andererseits ist das Quiz für Menschen, die sich nicht für Autos interessieren, einfacher, weil ihnen manche falsche Antworten ohnedies nichts sagen, während echte Autokenner da schon mitunter länger überlegen müssen, wenn sie fürchten, in eine Falle zu tappen. Aber es gibt keine Fallen. Versprochen.

Noch etwas für die Spezialisten: Ich habe bei der Idee zu dem Quiz angefangen, Bildagenturen nach passenden Bildern abzusuchen. Eines nach dem anderen. Hab sie gespeichert, für das Quiz vorbereitet und dann wieder eines nach dem anderen abgearbeitet. Am Schluss blieb eines über. Ich habe es für das Quiz nicht verwenden können, weil ich selbst nicht mehr wusste, welche Automarke, welche Karre oder welches Moped ich damit verband.

Dieses Bild zeigt einen Wasserhahn in Venedig. Welches Auto oder Motorrad sich dahinter verstecken könnte? Ich habe keine Ahnung mehr. Vielleicht kommen ja Sie drauf. Foto: iStockphoto

Wenn Sie mir helfen wollen und draufkommen – ich freuert mir an Haxen aus und könnte nach Tagen endlich wieder ruhig schlafen. (Guido Gluschitsch, 27.1.2020)