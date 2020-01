Menschen, die ihren Tag nicht mit einer Dusche beginnen, verstehe ich nicht. "Dusch doch abends, dann hast du morgens mehr Zeit." Nee, so läuft das nicht. Umso überraschender ist es also, morgens in den Kasten der Erweckung und -frischung zu steigen, nur um dann zu merken, dass sich das wie selbstverständlich erwartete Warmwasser als Eisstrahl entpuppt. Am Vortag liefen Wartungsarbeiten im Haus, scheinbar liefen die auch am nächsten Morgen noch. Einen Fast-Herzinfarkt und einige Sekunden Schnappatmung später kommt die Erkenntnis, heute lediglich mit einer Katzenwäsche aus dem Haus zu gehen.

Fragen über Fragen

Schlecht gelaunt also. Auf dem Weg ins Büro dann die quälenden Fragen: Wie lange muss ich jetzt ohne warmes Wasser auskommen? Kann man mit einem Wasserkocher duschen? Sollte ich mich nach einer neuen Wohnung umsehen? Entwarnung gab es am Abend. Warmwasser wieder da. Die gute Laune am nächsten Morgen auch. (Thorben Pollerhof, 24.01.2020)