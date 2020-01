In dieser Galerie: 6 Bilder J’ACCUSE – INTRIGE Frankreich/Italien 2019, 132 Min.

Regie: Roman Polanski

mit Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner u.a.

Am 5. Januar 1895 wird der junge jüdische Offizier Alfred Dreyfus (Louis Garrel) wegen Hochverrats in einer erniedrigenden Zeremonie degradiert und zu lebenslanger Haft auf die Teufelsinsel im Atlantik verbannt. Zeuge dieser Entehrung ist Marie-Georges Picquart (Jean Dujardin), der kurz darauf zum Geheimdienstchef der Abteilung befördert wird, die Dreyfus der angeblichen Spionage überführte. Anfänglich überzeugt von dessen Schuld kommen Picquart Zweifel, als weiterhin militärische Geheimnisse an die Deutschen verraten werden. Doch seine Vorgesetzten weisen ihn an, die Sache unter den Tisch fallen zu lassen. Entgegen seines Befehls ermittelt er weiter und gerät in ein gefährliches Labyrinth aus Verrat und Korruption, das nicht nur seine Ehre, sondern auch sein Leben in Gefahr bringt.

Pressestimmen

"Polanski hat einen gravitätischen Politthriller gedreht, der den Antisemitismus und die korrupte Günstlingspolitik der Dritten Republik vor Augen führt. In einem elegant geradlinigen, fast zurückhaltenden Stil, der oft nur in den Dialogen Emphase erlaubt, drängt J‘ACCUSE hinter die Korridore der Macht, ortet die Brutstätten von Intrigen und Manipulation." – Dominik Kamalzadeh, DER STANDARD

"Roman Polanski triumphiert in Venedig, sein Film ist ein Meisterwerk." – Berliner Zeitung

"Ein beeindruckend präzise inszeniertes, packendes Historiendrama ... In Polanskis Film... wirkt die Erinnerung an diesen Fall von staatlich sanktioniertem Antisemitismus wie ein Mahnruf aus der Geschichte." – Der Spiegel

"J'ACCUSE erzählt die Geschichte eines historischen Whistleblowers, der sich den Mund nicht verbieten lässt und die Wahrheitsfindung als höchstes Gut betrachtet. – programmkino.de

"J'ACCUSE has something very real and urgent to say about the world we live in today." – RogerEbert.com

"An absolutely terrific picture." – Daily Mail

"Polanski’s absorbingly detailed account of the Dreyfus affair." – Los Angeles Times

"Jean Dujardin is quietly excellent" – Screen Daily

"It’s a solid, well-crafted piece of professional carpentry" – The Guardian





