Györ – Eine Niederlage hat die Opposition am Sonntag bei der Bürgermeister-Zwischenwahl in der westungarischen Stadt Györ hinnehmen müssen. Nach dem vorläufige Ergebnis bei Auszählung von 84 Prozent der abgegebenen Stimmen unterlag ihr gemeinsamer Kandidat Balazs Pollreisz mit 39 Prozent klar hinter dem Fidesz-Kandidaten Csaba Andras Dezsi. Der namhafte Arzt sicherte sich 56 Prozent der Stimmen.

Für das geringe Interesse der Bürger an der Wahl spricht die Wahlbeteiligung von rund 42 Prozent. Der Posten des Bürgermeisters war vakant geworden, nachdem Zsolt Borkai, Politiker der rechtskonservativen Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban, wegen Verstrickungen in einen Sex- und Korruptionsskandal als Bürgermeister zurückgetreten war. Die aktuelle Niederlage der Opposition würde zeigen, dass Fidesz trotz dieser Skandale in Györ nicht zu schlagen sei, kommentierte das Onlineportal von "Nepszava".

Borkai hatte nach einem veröffentlichten Sex-Video, das ihn bei einer Orgie mit Prostituierten auf einer Luxusjacht vor Kroatien zeigte, die Kommunalwahl im Oktober 2019 noch knapp gewonnen. Der Skandal hatte Fidesz aber bei den Gemeindewahlen damals in mehreren Städten offensichtlich geschadet. (APA, 26.1.2020)