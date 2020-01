Heinz-Christian Strache (links) und Norbert Hofer (rechts) haben sich schon einmal besser verstanden. Foto: APA/AFP/ALEX HALADA

Während die SPÖ ihren großen Erfolg bei der Landtagswahl vom Burgenland am Sonntag feiert, muss die FPÖ sich mit einem einstelligen Ergebnis zufriedengeben. Sie erreichte 9,8 Prozent – und verliert und somit 5,2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2015. Für den ehemaligen Parteichef Heinz-Christian Strache ein Grund, sich auf sozialen Medien zu echauffieren: Die Burgenland-Wahl zeige, unter Norbert Hofer und Co nehme die FPÖ "Kurs in Richtung Irrelevanz" und verliere die Wählerstimmen, die er einst hinzugewonnen habe. "Was geht zuerst aus? Die Wähler oder die Ausreden?", schreibt Strache – für Spitzenkandidat Johann Tschürtz täte es ihm aber leid.

Ibiza

Sonntagnacht antwortet Hofer auf Strache – mit einem Bild des mittlerweile berüchtigten Ibiza-Videos. Darin sieht man Strache im T-Shirt und mit alkoholischem Getränk. "Besten Dank", lautet die sarkastische Replik des FPÖ-Parteiobmanns. Hofer ist nach eigenen Angaben im burgenländischen Pinkafeld aufgewachsen – Mit dem Wahlergebnis ist die FPÖ in seinem Heimatbundesland also einstellig.

Auch der Tiroler Landesparteiobmann Markus Abwerzger (FPÖ) reagierte – aufgrund fehlender "Reue" von Strache befindet er, dass der Ex-Parteichef einen "Psychiater oder Exorzist" brauche.

Auf Twitter sorgte der virtuelle Schlagabtausch für belustigte Rekationen. "Nehmt’s euch ein Zimmer", witzelt ein User. Als "Wählerstromanalyse Burgenland in zwei Tweets" bezeichnet ihn ein weiterer Nutzer. (red, 27.1.2020)