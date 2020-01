In puncto Arbeitsmarkt ist Österreich ein geteiltes Land. Während mehr als 150.000 Wienerinnen und Wiener aktuell keinen Job haben, suchen zahlreiche Betriebe in Westösterreich händeringend nach Arbeitskräften. Es geht längst nicht mehr um spezialisierte Fachkräfte in technischen Berufen oder Köche und Kellner. In Oberösterreich, Salzburg und Tirol zählen zum Teil selbst Verkäufer und Friseur zu den Mangelberufen.

Aber braucht es wirklich Maßnahmen, um die Mobilität heimischer Arbeitsloser zu erhöhen – gar mehr Druck auf Jobsuchende, wie dies Kanzler Sebastian Kurz zuletzt gefordert hat? Oder wird hier nur das Feinbild des Arbeitslosen kultiviert?

Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "DER STANDARD mitreden" diskutieren. Mit dabei: der Neos-Politiker Sepp Schellhorn, der selbst Unternehmer ist und mehrere Gastronomie-Betriebe leitet. Ebenfalls im Studio ist Anna Daimler, Gewerkschafterin von der Tourismus- und Dienstleistungsgewerkschaft Vida. Zu sehen gibt es die Debatte am Dienstagnachmittag.

Diskutieren Sie mit

Wir wollen dabei wie immer mit Ihnen diskutieren! Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen mit dem Thema, schreiben Sie Fragen an unsere Gäste – über die spannendsten Inputs werden wir diskutieren. Moderation: András Szigetvari. (red 27.1.2019)