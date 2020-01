Irgendwie kommen wir nicht zusammen, die Neusiedler-See-Umrundung "Burgenland Extrem" und ich. Aber an den Veranstaltern liegt es ganz bestimmt nicht: Tobias Monte, Michael Oberhauser und Josef Burkhardt, die drei Gründer des winterlichen Ultralaufes und -marsches von Oggau nach Oggau, klopfen mit schöner Regelmäßigkeit an und fragen, ob ich nicht heuer ...

Ich sag dann jedes Mal: "Sicher, gerne! – Aber eher nicht die volle Runde." Und meine es auch so.

Aber dann kommt halt doch jedes Mal was dazwischen.

Schade, denn die "Burgenland Extrem Tour" hat sich in den mittlerweile zwölf Jahren ihres Bestehens (zunächst als Spaß unter Freunden, seit neun Jahren als Bewerb) von

der lustigen Privatidee zu einem Event mit über 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemausert. Rund 2.000 über die volle Strecke von 120 Kilometern, einmal rundherum. Tausende andere auf den Teildistanzen – und 2.500 Schülerinnen und Schüler bei der "School of Walk" – einer 30-Kilometer-Tour von Neusiedl am See nach Oggau.