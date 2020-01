Etwa 50 Millionen Küken sollen in Frankreich jährlich getötet werden. Foto: APA/ZB/Jens Büttner

Paris – Frankreich will das systematische Töten männlicher Küken ab dem kommenden Jahr verbieten. Auch die Kastration von Ferkeln ohne Betäubung soll dann untersagt werden, wie Landwirtschaftsminister Didier Guillaume am Dienstag dem Fernsehsender BFM-TV sagte. Beide Forderungen finden sich so oder so ähnlich auch im Programm der türkis-grünen Regierung Österreichs.

Frankreichs Ziel sei, die Unternehmen Ende 2021 zum Verzicht auf das Kükentöten zu verpflichten, sagte Guillaume. Zudem werde es "Ende 2021 keine Kastration lebender Ferkel in Frankreich mehr geben", versicherte er. Mit Deutschland und Spanien habe er sich darüber hinaus auf die Einführung eines Tierwohl-Labels für Verbraucher verständigt. Deutschland hatte übrigens erst im Vorjahr die Betäubungspflicht für Ferkel bei der Kastration auf unbestimmte Zeit verschoben.

Keine toten Küken

Vor zwei Wochen hatte bereits die deutsche Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) von einem deutsch-französischen Plan berichtet, "bis Ende 2021 definitiv aus dem Kükentöten auszusteigen". Nach ihren Angaben wurden in Deutschland zuletzt pro Jahr zwischen 32 und 40 Millionen Küken getötet und rund 50 Millionen in Frankreich.

Die deutsche Geflügelwirtschaft hat allerdings Zweifel, dass die umstrittene Praxis tatsächlich im kommenden Jahr beendet werden kann. Die Millionen männlichen Küken werden direkt nach dem Schlüpfen getötet, weil sich ihre Aufzucht nicht lohnt.

Ähnliche Stoßrichtung in Österreich

Über das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration soll, so heißt es im österreichischen Regierungsprogramm, zumindest nachgedacht werden. Aktuell nämlich dürfen Ferkel, die jünger als sieben Tage sind, bei vollem Bewusstsein kastriert werden – eine Praxis, die Tierschützer seit Jahren kritisieren.

Bezüglich der Küken wird im österreichischen Regierungsprogramm lediglich das Schreddern, nicht aber das Vergasen mit CO2 angeführt. Das jedoch, so heißt es etwa vom Tierschutzverein Vier Pfoten, sei weitaus öfter die Art, wie Küken getötet werden. (red, APA, AFP, 28.1.2020)