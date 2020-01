Die Turbulenzen in der Wetterredaktion erreichten im Schnitt 717.000 Zuseher. Ursula Strauss' Putztrupp kam auf 588.000 und 480.000 Seher

"Wischen ist Macht" mit Ursula Strauss. Foto: ORF

Wien – Gute Quoten zum Auftakt: Durchschnittlich 717.000 Zuseher waren mit dabei, als Proschat Madani, Robert Palfrader und Aaron Karl am Montag, 27. Jänner 2020, um 20.15 Uhr in die zweite "Walking on Sunshine"-Staffel starteten. Die Auftaktfolge liegt laut ORF über dem Durchschnitt der ersten Saison. Der Marktanteil erreichte 22 Prozent bzw. 28 bei den 12- bis 49-Jährigen und 24 bei den 12- bis 29-Jährigen.

Erfolgreich war auch der Start von Ursula Strauss, die mit ihrem Putztrupp in gleich zwei Folgen der neuen ORF-Comedyserie "Wischen ist Macht" zu sehen war. Durchschnittlich 588.000 Zuseher waren bei der ersten Episode ("Dann geh ich halt in Häfen!" um 21.05 Uhr) mit dabei.

Der Marktanteil erzielte 19 (12+ und 12-29) bzw. 23 (12-49) Prozent. Die zweite Folge ("Eine Hand wäscht die andere" um 21.35 Uhr) ließen sich durchschnittlich 480.000 nicht entgehen. Der Marktanteil liegt bei 16 (12+ und 12-29) bzw. 20 Prozent (12-49). (red, 28.1.2020)