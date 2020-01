"Always united". Foto: JOHN THYS / AFP

Nur wenig deutete am Mittwoch im Europäischen Parlament in Brüssel darauf hin, dass der Gemeinschaft in nur drei Tagen ein historischer Einschnitt bevorsteht. In der Nacht von Freitag auf Samstag wird zum ersten Mal ein Land aus der EU austreten, wird Großbritannien zum Drittstaat, nach 47 Jahren der Mitgliedschaft. Aber im Parlamentsgebäude der EU-Hauptstadt herrschte "business as usual".



Nur da und dort sah man Leute mit blau-roten-weißen Schals, in den Farben der EU und des Vereinigten Königreichs, mit der Aufschrift: "Always united" – vereint trotz Trennung, sollte das wohl signalisieren. In den Gängen und Sälen des Parlaments wuselten hunderte und tausende Abgeordnete und ihre Mitarbeiter hin und her wie immer bei Miniplenarsitzungen mit einer vollen Tagesordnung: Humanitäre Hilfe für Flüchtlingskinder auf griechischen Inseln, die Coronavirus-Krise, die EU-Transportstrategie – das alles sollte ab 15 Uhr zur Debatte stehen. Diese wurde von einer Gedenkfeier für die Opfer des Holocaust zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz begonnen – mit einer mehr als bewegenden Rede von Liliana Segre, die das Grauen überlebt hat.

Erst danach widmeten sich die Abgeordneten dem Brexit, der Diskussion und der Abstimmung über den EU-Austrittsvertrag der Briten. Seitens der britischen Regierung, des Parlaments in London, aber auch bei der EU-Kommission und den Regierungschefs sind alle Schritte gesetzt, um den formellen EU-Austritt zu ermöglichen. Ausständig war zuletzt nur noch die Ratifizierung der Vereinbarungen durch das Plenum der 751 EU-Abgeordneten. Danach gibt es kein Zurück mehr. Ab Samstag gibt es keine britischen EU-Abgeordneten mehr, auch keinen britischen Kommissar. Das Königreich wird dann ein Drittland sein, für das allerdings in einer Übergangszeit bis Ende 2020 weitgehend EU-Recht und alle Vereinbarungen gelten werden.

Bis dahin soll ein neues Abkommen über die künftigen Beziehungen abgeschlossen werden. Aber so weit ist es noch lange nicht. Zwischen EU und UK werden harte Verhandlungen erwartet, wie EU-Chefverhandler Michel Barnier in Brüssel betonte.

Kurze Debatte, keine Feier

Das Präsidium des EU-Parlaments rund um dessen Präsidenten David Sassoli hatte sich jedenfalls sehr bemüht, die Umsetzung des Brexits möglichst kühl zu inszenieren. Daher auch keine große Abschiedsfeier, kein Pomp. Alles geschäftsmäßig.

Das bedeutete freilich auch für die "Spalter", jene EU-skeptischen Kräfte im Parlament, die den Austritt der Briten vorangetrieben hatten, allen voran Nigel Farage von der Brexit-Partei, dass sie keine Bühne bekamen. Farage nützte eine Pressekonferenz, um seine Zufriedenheit zur Schau zu stellen. In Zukunft will der Ex-Abgeordnete mit Reden und einer Radiosendung sein Geld verdienen.

Die Ausnahme schlechthin beim unterkühlten Abschied der Briten bildete die Fraktion der Sozialdemokraten. Sie hielten zu Mittag mit ihren zehn Labour-Abgeordneten eine öffentliche Sitzung ab, die zu einer sehr emotionalen Feierstunde für das gemeinsame Europa wurde. In einem Film zu Beginn wurde daran erinnert, wie sehr sich die EU seit dem Britenbeitritt 1973 verändert hat.

Erinnerungen

Wie das EU-Parlament Zug um Zug mehr Rechte bekam; wie Sozial- und Umweltpolitik immer mehr Bedeutung zukam; dass es die EU ist, die den Rechtsstaat, die Grundrechte, eine "Politik für die Menschen" über die Grenzen hinweg sichergestellt habe. An all das erinnerte der langjährige britische Abgeordnete Richard Corbett.

Es sei der Brexit kein Abschied für immer, man werde sich wiedersehen, das Königreich werde in die EU zurückkehren. Als zum Abschluss die Europahymne gespielt wurde, war kein Halten mehr: Da flossen bei vielen die Tränen, bei den Sozialdemokraten – allen voran Fraktionschefin Iraxte Garcia Perez – so wie auch bei vielen Abgeordneten anderer Fraktionen nach der Abstimmung, bei der der Brexit-Vertrag angenommen wurde. Geht es nach ihnen, beginnt jetzt erst recht eine neue Partnerschaft: "Wir wollen eng zusammenbleiben." (Thomas Mayer, 29.1.2020)