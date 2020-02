Seuche

Zahl der Coronavirus-Infektionen auf über 20.000 gestiegen – womöglich Ansteckung in Thailand

Zahl der Todesopfer in China stieg auf 426, alle neuen Todesfälle in Provinz Hubei. Ein Mann in Hongkong wird zweites Todesopfer außerhalb der Volksrepublik