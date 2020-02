Sebastian Kurz soll mit der Vorgehensweise der WKStA unglücklich sein. Foto: Reuters/Foeger

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat sich am Mittwoch hinter die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gestellt. Zuvor waren Aussagen publik geworden, die Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Hintergrundgespräch Mitte Jänner getätigt hat. In diesem Gespräch, an dem auch DER STANDARD teilgenommen hat, beschwerte sich Kurz über die Vorgehensweise der WKStA in der Casinos-Affäre. Besonders störte ihn, dass der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) als Beschuldigter geführt wird. Er insinuierte damals, dass die WKStA parteipolitisch agiere. Es ist journalistische Praxis, aus Hintergrundgesprächen nicht zu zitieren. Der "Falter", der nicht dabei war, machte Gesprächsteile publik – sie sollen an die Wiener Wochenzeitung "herangetragen" worden sein.

Die kolportierten Aussagen von Bundeskanzler Kurz könne sie nicht verifizieren und daher nicht bewerten, sagte Zadić. Sie wisse jedoch, dass die WKStA objektiv und unabhängig von der Parteizugehörigkeit ermittle.

"Die Gespräche, die ich in den letzten Wochen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen durfte, bestätigen mir, dass die WKStA objektiv und unabhängig von der Parteizugehörigkeit ermittelt und arbeitet", deponierte Zadić am Mittwoch. Außerdem erinnert sie daran, dass ÖVP und Grüne im Regierungsprogramm die "Stärkung der Korruptionsbekämpfung" vereinbart haben. Es gelte, die unabhängige Ermittlungsarbeit der Staatsanwälte zu stärken und vermeidbare Berichtspflichten zu reduzieren.

Der Bundeskanzler wollte zur Berichterstattung über das Hintergrundgespräch am Mittwoch keine Stellungnahme abgeben. Ein Sprecher sagte, es sei das gute Recht eines Journalisten, in einem Leitartikel seine freie Meinung zu äußern. "Und dies wird von uns nicht weiter kommentiert." Der Sprecher verwies auf einen Auftritt von Kurz auf Ö1, wo er am vergangenen Samstag im "Journal zu Gast" war. Dort sagte Kurz, ein "Eingriff in die Justiz sei das Letzte, das wir wollen". Es sei "notwendig, dass die Justiz aktiv wird, wenn sich jemand etwas zuschulden kommen" lasse, umgekehrt sei es schlecht, wenn Unschuldige "medial angepatzt werden". Außerdem beschwerte er sich darüber, dass Aktenteile an die Öffentlichkeit gelangten.

Standesvertreter empört

Die Standesvertreter und Gewerkschafter reagieren empört auf die kolportierten Zitate, die der "Falter" – der nicht beim Hintergrundgespräch dabei war – publik gemacht hatte. Vorausgesetzt, diese Äußerungen seien so gefallen, sei es "unvertretbar, dass der Bundeskanzler den Rechtsstaat und die Justiz derart angreift", sagt die Präsidentin der Vereinigung Österreichischer Staatsanwältin, Cornelia Koller, auf Anfrage des STANDARD. Wer der Ansicht sei, dass einseitig ermittelt werde, "dem steht der Rechtsweg offen", die Strafprozessordnung gebe den Weg vor. Man werde ein offizielles Schreiben an den Bundeskanzler richten.

Der Vorsitzende der Bundesvertretung Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Christian Haider, ortet "Unterstellungen", da werde der WKStA und ihren Staatsanwälten pauschal Amtsmissbrauch vorgeworfen. Die Strafverfahren der vergangenen Jahre, in die Politiker involviert waren, zeigten, dass keine Partei bevorzugt oder benachteiligt würde, ermittelt werde bei jedem Anfangsverdacht. Es könne "keine Rede von einseitig geführten Verfahren" sein, so der Gewerkschafter und Vorsteher des Bezirksgerichts Bruck an der Mur.

In der Causa Casinos hätten inzwischen auch unabhängige Richter des Oberlandesgerichts Wien die Rechtsmäßigkeit der Hausdurchsuchungen bestätigt. Insofern würden die kolportierten Vorwürfe des Kanzlers auch die unabhängigen Gerichte betreffen.

Angst vor Umbau der WKStA

Im Regierungsprogramm haben ÖVP und Grüne unter anderem eine Evaluierung des Managements von Großverfahren sowie der für Wirtschaftsgroßverfahren eingesetzten Kapazitäten vereinbart. Und "soweit sinnvoll" soll es auch eine Präzisierung der Zuständigkeiten der WKStA geben.

Letzteres hat zuletzt Spekulationen genährt, der Sonderstaatsanwaltschaft könnte die Zuständigkeit für Wirtschaftsverfahren entzogen werden. Zadić weist das allerdings zurück. "Das ist nicht geplant", versichert die Justizministerin.

Einen ersten Schritt zur Stärkung der Unabhängigkeit der Ermittlungsarbeit sieht Zadić mit der Weisung an die Fachaufsicht, keine direkten Gespräche mehr mit Beschuldigten zu führen, bereits gesetzt. Dementiert hat die Ministerin allerdings, dass dem Strafrechts-Sektionschef Christian Pilnacek – wie medial kolportiert – die Fachaufsicht über die Ermittlungen zur Casinos-Affäre entzogen werden könnte.

Pilnacek hatte sich mit Ex-ÖVP-Chef Josef Pröll und Raiffeisen-Generalanwalt Walter Rothensteiner getroffen. Beide sind Beschuldigte in der Causa Casinos. Zadić untersagte daraufhin per Weisung weitere Treffen und persönliche Telefonate mit Beschuldigten, "damit jeglicher Anschein der Befangenheit, der Beeinflussung oder der bevorzugten Behandlung vermieden wird", wie die Ministerin betont. (red, gra, fsc, 5.2.2020)