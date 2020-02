Passagiere von Direktflügen aus China werden in Wien-Schwechat ab Donnerstag Temperaturchecks unterzogen (Symbolfoto). Foto: EPA / GIUSEPPE LAMI

Schwechat – Ab heute, Donnerstag, werden Passagiere am Flughafen Wien bei Direktflügen aus China Temperaturchecks unterzogen. Die ersten wegen des Coronavirus geplanten Untersuchungen sollen beim Air-China-Flug CA841 durchgeführt werden. Die Maschine hätte um 6.05 Uhr in Schwechat landen sollen, hat aber mehr als sechs Stunden Verspätung. Die tatsächliche Ankunft ist für 12.44 Uhr avisiert.

Die Kontrollen sollen "mittels Infrarotthermometer" noch direkt im Flugzeug durchgeführt werden, berichtete die niederösterreichische Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Personen, die Fieber haben, sollen dann in den Krankenhäusern in Mödling und St. Pölten "weiter untersucht werden, um festzustellen, ob sich ein Verdacht erhärtet". "Wir sind bestens vorbereitet und gerüstet", betonte Königsberger-Ludwig.

Etwa 400 Passagiere pro Woche

Sollten Passagiere "als Problemfälle identifiziert werden, werden sie schon am Vorfeld von den Sanitätsbehörden in spezielle Fahrzeuge gebracht und von hier weggebracht", sagte Flughafenvorstand Günther Ofner. Die Verdachtsfälle würden dann nicht in Kontakt mit anderen Personen kommen. Es müsse "niemand Angst haben", betonte Ofner.

Der Flughafenvorstand betonte, dass von den Temperaturchecks lediglich "drei Flüge pro Woche betroffen sind, ausschließlich Air-China-Flüge aus Peking". In Summe seien das "etwa 400 Passagiere pro Woche", ein sehr geringer Teil der rund 250.000 Passagiere, die momentan wöchentlich am Flughafen abgefertigt werden. Alle notwendigen Vorkehrungen seien getroffen, "damit jeder und jede sich sicher fühlen und davon ausgehen kann, dass keine Gefahr einer Infektion besteht", betonte Ofner.

Nehammer: Kontrollen notfalls auch mit Zwangsmaßnahmen

In Österreich gebe es bisher "keinen einzigen Erkrankungsfall", betonte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) in einer Pressekonferenz am Flughafen. Aktuell seien "drei konkrete Verdachtsfälle in Untersuchung", dabei handle es sich aber um eine "Routinesituation". Alle bisherigen 74 Testungen seien negativ verlaufen. "Ja, das Coronavirus ist in Europa angekommen, aber auf eine sehr, sehr, sehr überschaubare Art und Weise, bislang zumindest. Das ist kein Grund zur Panik", sagte Anschober. Am Donnerstagvormittag wurden in Niederösterreich drei neue Verdachtsfälle gemeldet.



Die Lage in Österreich ist derzeit stabil, betonte auch Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Die Kontrollen der Gesundheitsbehörden am Flughafen erfolgen in Zusammenarbeit mit der Polizei, "notfalls auch mit Zwangsmaßnahmen", kündigte Nehammer an. Er erinnerte an den Fall einer Patientin in Salzburg, bei der Coronavirus-Verdacht bestand und die am Mittwoch aus der Quarantäne geflüchtet war. Sie wurde von der Polizei zurück ins Spital gebracht.

Zahl der Todesopfer in China stieg auf 563

In China, wo das neuartige Coronavirus Ende 2019 in der Millionenstadt Wuhan ausgebrochen ist, ist die Zahl der Todesopfer und Neuinfektionen indessen am Mittwoch sprunghaft angestiegen. Innerhalb eines Tages waren 73 neue Todesfälle zu beklagen, wie die Gesundheitskommission in Peking berichtete. Damit stieg die Zahl der Toten auf 563. Die bestätigten Infektionen kletterten auch auf 28.018 Fälle.

Nach der Entdeckung von Virusfällen an Bord wurden in Japan und Hongkong zwei Kreuzfahrtschiffe mit rund 7.000 Passagieren und Besatzungsmitgliedern unter Quarantäne gesetzt. Auf der Diamond Princess vor Yokohama wurden zehn weitere Fälle festgestellt. Es handle es sich um vier Personen aus Japan, zwei aus Amerika, zwei aus Kanada, jeweils eine aus Neuseeland und aus Taiwan. Damit sind derzeit 20 Personen an Bord infiziert. Die insgesamt 2.666 Passagiere sollen nun bis 19. Februar an Bord bleiben, weil die Untersuchungen auf den Erreger weitergehen.

WHO-Expertengipfel geplant

Die weltweit führenden Experten zum Coronavirus werden sich am nächsten Dienstag und Mittwoch in Genf treffen, um alle aktuellen Erkenntnisse zu der neuen Lungenkrankheit zusammentragen, kündigte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) an.

Das globale Forschungstreffen werde sich nicht nur auf Fragen der Forschung und Entwicklung wie Therapien und Impfstoffe konzentrieren, sondern sich auch mit der möglichen Quelle des Virus und seiner Übertragbarkeit befassen. Außerdem werde es um die Entwicklung schneller Diagnosen und serologischer Test gehen, kündigte die WHO an.

Außerhalb von Festland-China sind inzwischen in mehr als einem Dutzend Länder rund 240 Infektionen bestätigt. In Hongkong und auf den Philippinen waren zwei Tote zu beklagen.(red, APA, 6.2.2020)