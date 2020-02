Wenn man wissen will, wie schlimm romantische Gesten sein können, muss man zurzeit eigentlich nur die Kuppelshow "Der Bachelor" anschauen. Hier wird den Zusehern – und den Teilnehmern der Sendung – die Romantik nur so reingewürgt, dass es kracht. Vollbäder in zerlassener Schokolade – check. Candlelightdinner unter den Sternen samt Streichquartett – check. Partnermassage mit anschließendem Kuscheln – check. Kerzen, Schampus, Rosenblätter – check, check, check. Viel ärger geht es eigentlich nicht.

Whirlpool, Rosen, Kerzen, alles da! Ist das jetzt romantisch? Foto: Getty Images/iStockphoto/EmirMemedovski

Nun muss glücklicherweise niemand ein Date mit dem diesjährigen Bachelor über sich ergehen lassen. Doch manchmal driften die Ideen darüber, was romantisch ist, eben auseinander. In Beziehungen oder bei Dates, in denen der oder die eine gerne die Romantikbombe auspackt, die den anderen oder die andere schwer überfordert. Beim allerersten Date ist ein Blumenstrauß vielleicht etwas zu viel des Guten, andere verweigern sich dann in einer Beziehung zum Beispiel komplett dem Valentinstag – während der Partner oder die Partnerin speziell an diesem Tag sehr wohl mit einer romantischen Geste rechnet. Und manche halten es wie diese Twitter-Userin:

Legen Sie Wert auf romantische Gesten?

Was ist Ihnen zu viel der Romantik? Ist in Ihrer Beziehung das Romantikbedürfnis ausgeglichen? Und welche vermeintlich kitschige romantische Geste finden Sie insgeheim eigentlich doch ganz schön? (aan, 14.2.2020)