WISSEN: Was On, Off und Off-Off bedeutet

Bevor es am 20. Jänner bei dem Hintergrundgespräch zwischen Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Journalisten zur Sache ging, hieß es, alles Gesprochene sei im "Off-Off-Off!" Sollte heißen: Nichts davon geht raus, an die Öffentlichkeit.

Im Politjournalismus sind rund um derartige Gespräche folgende Sprachcodes üblich: Politiker, die im On-Modus, das Kürzel für "on the record", sprechen, auch wenn kein Tonband mitläuft, werden so gut wie wortgetreu zitiert. Aussagen im Off, also jene, die als "off the record" erbeten werden, können wiedergegeben werden, jedoch ohne Angaben, wer diese getätigt hat. In diesen Fällen verweisen die Medien aber darauf, aus welchem Umfeld die Zitate stammen – zum Beispiel "aus Koalitionskreisen" oder "aus den Reihen der Opposition".

Heikel wird es erst bei Infos, die unter dem Prädikat Off-Off an Journalisten herangetragen werden: Das bedeutet, dass Hinweisgeber darauf bestehen, dass weder ihre Auskunft noch ihr Name noch ihr Umfeld veröffentlicht werden dürfen. Im Umgang mit solchen Hinweisen ist äußerste Sorgfalt geboten: Sie können als Zündstoff für Recherchen gedacht sein, an denen viel dran ist, aber auch als böse Gerüchte, um für eine schlechte Nachred’ zu sorgen.

All diese Verschwiegenheitsregeln sind auch international gebräuchlich – in Brüssel und in Berlin heißt es aber: Das ist "unter eins" (on), "unter zwei" (off) oder "unter drei" (off-off). (nw)

