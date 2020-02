Abgewiesen am Gate – wegen unpassender Kleidung. So ging es fast einer Passagierin eines United-Airlines -Flugs aufgrund ihrer vermeintlich zu freizügigen Kleidung. Auch in Leggings gekleidete Passagierinnen wurden von der Airline in der Vergangenheit nicht sehr gerne gesehen. Dabei sind gerade diese bequemen Stretchhosen an sich das perfekte Gewand für eine längere, im Sitzen verbrachte Reisezeit.

Was ist Ihr bevorzugtes Reisegewand? Foto: Getty Images/iStockphoto/PeopleImages

Doch wie zieht man sich nun für einen langen Flug oder eine lange Zugfahrt an? Stehen Optik und ordentliches Erscheinen im Vordergrund, geht das oft zulasten des Komforts. Zieht man sich gemütlich und bequem an, sieht man vielleicht nicht unbedingt so aus, wie man sich öffentlich normalerweise zeigen will. Aber ganz ehrlich, bei einer Reisedauer von über fünf Stunden sind jegliche Knöpfe und einengenden Stoffe der Feind. Dann kommt noch dazu, dass man vielleicht bei winterlichen Temperaturen abfliegt und im schönsten tropisch-schwülen Wetter wieder aussteigt. Wie löst man diese Garderobenherausforderung?

Wie ziehen Sie sich zum Reisen an?

Haben Sie klassische Elemente, auf die Sie immer zurückgreifen? Was hat Priorität: Komfort oder gutes Aussehen? Welche Kleidung stört Sie bei Mitreisenden? Und was ziehen Sie zum Reisen sicher niemals an? (aan, 11.2.2020)