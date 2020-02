Die Angst ist groß in Russland. Die russische Führung nutzt das aus und will damit von anderen Problemen ablenken – offenbar mit Erfolg

Aus Wuhan zurückgeholte Russen kommen in der Heimat an. Medizinisches Personal in Schutzkleidung nimmt sie in Empfang. Foto: AP/Maxim Slutsky

Durchgreifen mit aller Härte! Das Staatsfernsehen zeigt den russischen Präsidenten bei einer Sondersitzung der Regierung zum Coronavirus in gerechtem Groll. Soeben hat ihm die für Sozialpolitik zuständige Vizepremierministerin Tatjana Golikowa berichtet, dass die Apotheken die Preise für Grippemedikamente und Atemmasken drastisch erhöht haben.

"Denen muss man die Lizenz entziehen – und basta", entgegnet Wladimir Putin. Diejenigen, die "abzocken wollen", müssten ausfindig gemacht und liquidiert werden, fordert er. "Damit ihnen die Lust vergeht."

Das Coronavirus ist auch in Russland eines der wichtigsten Themen in den Nachrichten und auf sozialen Netzwerken. Viele Menschen machen sich ernsthaft Sorgen, dass sich das Virus in Russland ausbreiten könnte. Immerhin ist Russland nicht nur direkter Nachbar Chinas, sondern hat auch die längste Landgrenze mit dem Reich der Mitte. Das Thema hat der Kreml erkannt und versucht nun, mit der Demonstration seiner Fürsorge politische Pluspunkte zu sammeln.

Dabei fährt er eine Doppelstrategie. Einerseits senden die staatlichen Sender alarmierende Reportagen aus China, um die Gefahr, die von dort ausgeht, zu verdeutlichen. Andererseits berichten sie zugleich, dass die Lage in Russland vollkommen unter Kontrolle sei und die Regierung alles tue, um die Russen zu schützen.

"Putin wird stündlich informiert"

"Der Präsident wird natürlich täglich, und wenn nötig, stündlich über die Entwicklung der Lage informiert", teilte Putins Sprecher Dmitri Peskow in dieser Woche mit. Die russische Führung arbeite "Tag und Nacht", um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Der Kampf gegen das Virus werde an allen Fronten geführt, selbst "der diplomatische Dienst und die Streitkräfte" seien in die Arbeit eingebunden, erklärte der Kreml-Sprecher mit dramatischer Geste.

Tatsächlich sind einige Maßnahmen durchaus effektiv und notwendig: So hat die russische Führung richtigerweise angeordnet, Reserven von Grippemedikamenten – in Ermangelung anderer Präparate zur Behandlung des Coronavirus – anzulegen und die Grenze zu China vorläufig zu schließen. Chinesen können nur noch über den Moskauer Flughafen Scheremetjewo nach Russland einreisen. Bei den Einreisenden wird Fieber gemessen, bei Verdacht auf eine Infektion sollen die Betreffenden in Quarantäne genommen werden. Auf diese Weise werde die Einschleppung des Virus nach Russland verhindert, so die Medien. Das stimmt aber nur bedingt, denn inzwischen ist klar, dass auch symptomfreie Infizierte bereits ansteckend sein können.

Gegen internationale Regeln

Populistisch hingegen mutet die Forderung der Regierung nach der Deportation von Ausländern an, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Das klingt zwar konsequent, widerspricht aber internationalen Regelungen und dürfte die Heilung der Kranken eher erschweren. Billiger ist eine solche Aktion für Russland ohnehin nicht, da das Ausfliegen der Infizierten laut dem Notfallplan mit einer Sondermaschine erfolgen soll.

Bisher ist die russische Regierung ihrer eigenen Empfehlung übrigens nicht gefolgt: Offiziell gibt es nämlich auf russischem Gebiet lediglich zwei Fälle von Coronavirus, beide sind getrennt voneinander in Sibirien aufgetaucht und betreffen chinesische Staatsbürger. Der Mann und die Frau sind inzwischen in Quarantäne.

Allerdings zeigte sich auch hier, dass die offiziell verkündete maximale Vorsorge mit der Realität vor Ort nicht immer übereinstimmt. So hatte sich der Mann bereits fünf Tage vor seiner Einlieferung mit Grippesymptomen im örtlichen Krankenhaus gemeldet, wurde aber wieder nach Hause geschickt, obwohl bekannt war, dass er vorher in der Krisenregion Wuhan unterwegs gewesen war. Dass er in dieser Zeit niemanden angesteckt haben soll, ist zumindest erstaunlich.

Späte Rückholung aus China

Auch bei der Rückholung eigener Staatsbürger aus Wuhan reagierte die russische Führung deutlich später als westliche Länder. Wurden Deutsche bereits Ende Jänner aus China ausgeflogen, schickte der Kreml erst Mitte der Woche zwei Militärmaschinen ins Nachbarland. 144 Personen nahmen die Iljuschins an Bord.

Klagen einiger Betroffenen, sie seien "wie ein Sack Kartoffeln" befördert worden, ohne ausreichend informiert oder an Bord versorgt worden zu sein, fanden in der Hauptnachrichtensendung "Westi" keinen Platz. Stattdessen ließ das Staatsfernsehen die Angehörigen der Ausgeflogenen ein Loblied auf die Obrigkeit singen: "Wir waren tierisch zufrieden, wie unser Land sich um unsere Kinder sorgt", zitiert der Sender Natalja Schigalowa, die Mutter einer ausgeflogenen Studentin in einer Reportage, in der die komfortablen Bedingungen der Quarantäne für die Rückkehrer gepriesen werden.

Hauptfeind Apotheke

Und auch Putins Schelte der Apotheken war wohldurchdacht. "Der Hauptfeind ist nun die gierige Apotheke um die Ecke", kommentiert der Blogger Alexej Melnikow ironisch. Natürlich bestünde auch die Möglichkeit, die Preisblase vom Markt regeln zu lassen, es gebe schließlich genug Apotheken in Russland. Doch in dem Fall könnte sich der Kreml wohl kaum als Verteidiger des Volkes aufspielen, urteilt Melnikow.

Das Kalkül könnte aufgehen: Auch wenn die russische Wirtschaft durch das Coronavirus Berechnungen der Citibank zufolge fast 0,3 Prozent Wachstum verlieren dürfte – in erster Linie durch fallende Ölpreise –, könnte der Kreml von der Berichterstattung über die Seuche profitieren. Das Thema hat längst den hastigen Regierungswechsel und die angekündigte dubiose Verfassungsänderung verdrängt. Im Fokus steht nicht mehr der Machtumbau in Russland, sondern die soziale Fürsorge der Moskauer Führung.

Neuesten Umfragen zufolge glaubt wieder mehr als die Hälfte der Russen (52 Prozent), dass sich das Land in die richtige Richtung bewege. Das ist der höchste Wert seit über zwei Jahren. Das ist nicht nur, aber sicher auch der Berichterstattung um den aktiven Kampf gegen das Coronavirus zu verdanken. (André Ballin aus Moskau, 8.2.2020)