Paris/Washington – Klimaaktivisten haben die Pariser Zentrale des Vermögensverwalters Blackrock besetzt. Sie errichteten am Montagmittag Barrikaden und blockierten den Haupteingang. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, die Straße vor dem Hauptquartier war abgesperrt.

Aktivisten der Gruppe "Youth for Climate", "Extinction Rebellion" und "Fridays for Future" und weitere Demonstranten vor dem Gebäude hielten Transparente hoch, skandierten Slogans gegen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sangen Gewerkschaftslieder. Auf Videos im Netz war zu sehen, dass in dem Gebäude Wände beschmiert wurden.

Demonstranten unterstellen Einfluss auf Politik

Blackrock mit Sitz in der US-Metropole New York ist während der Streiks und Proteste gegen die Pensionsreform zu einer Art Feindbild geworden – Reformgegner sind der Auffassung, dass der weltweit größte Vermögensverwalter von den Reformplänen Macrons profitiert und Einfluss auf die Pläne genommen hat. Blackrock bestreitet das. Gegen die Pensionsreform wird in Frankreich seit Anfang Dezember demonstriert und gestreikt. Ziel der Reform ist es unter anderem, die Zersplitterung in mehr als 40 Einzelsysteme zu beenden und ein universelles Punktesystem zu schaffen.

Auch in Deutschland war Blackrock zuletzt in den Medien: Ex-CDU-Fraktionschef im Bundestag Friedrich Merz hatte kürzlich angekündigt, seinen Posten im Aufsichtsrat von Blackrock niederzulegen und sich wieder mehr in der CDU einzubringen. Der Blackrock-Lobbyist gilt als wahrscheinlicher Bewerber für die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer. In Deutschland wird immer wieder diskutiert, ob seine Tätigkeit für den weltgrößten Vermögensverwalter nicht ein Interessenskonflikt mit seiner politischen Aktivität darstellt. (APA, red, 10.2.2020)