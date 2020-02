Meine persönlichen Helden der Ispo ist aber Veja. Veja, ein Sneakers- und Laufschuhproduzent aus Frankreich, hat sich ganz der Nachhaltigkeit und Fairness in der Produktion verschrieben. Auf seiner monatelangen Suche nach den geeigneten Produzenten in Brasilien stellte Sebastien Kopp, einer der beiden Köpfe hinter dem 2004 gegründeten Label (im Bild: Anraut Dabir, sein Gründer-Kollege während des Referates in München), immer die eine Frage an die Fabriksdirektoren: "Würden Sie Ihre Kinder auch in der Fabrik arbeiten lassen?"

Nachdem er fündig geworden war, lebte er dann – zur Sicherheit – noch drei Monate dort. Um sich zu überzeugen, dass auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair behandelt werden. Cool. Die Schuhe selbst werden aus natürlichen Materialien wie Baumwolle, Naturkautschuk und recyceltem Material hergestellt. Ob sie tatsächlich auch als Laufschuh taugen? Das weiß ich noch nicht – aber ich werde mich in Kürze davon selbst überzeugen können.