12.000 Quadratmeter an neuen Verkaufsflächen entstehen unweit der Meidlinger Hauptstraße. Visualisierung: Podsedensek

Nach Jahren des Widerstands von Anrainern fand vor kurzem der Baustart auf den Kometgründen in Wien-Meidling statt. Hier werden neben einem Hotel, Wohnungen und Büroflächen auch ein Shoppingcenter mit 12.000 Quadratmetern Verkaufsflächen bzw. etwa 30 Shops entstehen. Als "Vio Plaza" soll das Großprojekt firmieren.

Es wird das erste neue Shoppingcenter in Wien seit der "Post am Rochus" sein, die 2017 in Wien-Landstraße eröffnete. Das "Vio Plaza" sorgt in der Branche bei manchen für Verwunderung: "Ich schätze das Projekt als schwierig ein", sagt ein Brancheninsider, der nicht genannt werden will.

Der Markt für Einkaufszentren gilt als gesättigt, die "Big Player" bauen daher mittlerweile keine neuen Einkaufszentren mehr, sondern erweitern bestehende Zentren oder führen Refurbishments durch, um in die Jahre gekommene Zentren neu aufzustellen.

Meidlinger Hauptstraße mit wenigen Leerständen

Positiv sieht das Projekt Hannes Lindner vom Beratungsunternehmen Standort+Markt. Der Standort sei mit der Nähe zur U-Bahn interessant. Unternehmen auf der Suche nach Flächen über 1500 Quadratmeter hätten es auf der Meidlinger Hauptstraße, die laut Lindner wenige Leerstände und eine "solide Frequenz" aufweist, schwer. Ihnen käme das geplante Einkaufszentrum – die Fertigstellung ist für 2023 avisiert – also gelegen. (zof, 14.2.2020)