Der Valentinstag regt zum Zusammenkuscheln an, sonnig wird's dann am Samstag

Musik und Aktionismus ist von den Reines Prochaines zu erwarten. Foto: Tobias Madörin

Freitag, 14.2.20

Der Valentinstag fällt heuer auf einen Freitag, was findige Veranstalter dazu nutzen, Single-, Pärchen- oder Anti-Valentinstags-Partys aus dem Boden zu stampfen. Oder man legt seine ohnehin schon auf Romantik geeichte Reihe auf diesen Wochentag, wie es die queeren Schmuser von Romance to the Front getan haben. Musikalisch wird es im Celeste zwar eher Hardcore – von unheildrohender Deconstructed Clubmusic bis zu Acid Techno –, aber es soll auch eine versöhnliche romantische Überraschung geben.

Apropos Hardcore. Wer ein bisschen mehr braucht als sehnsuchtsvolle Blicke und zärtliche, ganz zufällige Berührungen auf der Tanzfläche, sollte bei der sexpositiven Partyreihe Zusammen Kommen in der Grellen Forelle vorbeischauen. Dort darf es bekanntlich sehr viel weiter gehen.

Mit dem Orientexpress geht es in die Coco Bar, wo zu Habibi Beats getanzt wird. Auch Freunde von Bollywood oder Gypsy-Folk kommen dort auf ihre Kosten.

Im Marea Alta spielt sich DJ Eclectric von Electronic Pop Music bis zu Bubblegum Bass.

Junger Hip-Hop der Marke Trap findet sich heute in Form des amerikanischen Rappers und Produzenten Pi’erre Bourne live im Flex, coolen House mit Ecken und Kanten verlegt der Salzburger DJ Demuja einstweilen bei der Reihe Super Motel in der Pratersauna.

Zu den Dead Sea Diaries im Werk kommt die polnische Wahlberlinerin VTSS mit ihrer brutalen Mischung aus EMB und Gabba.

Samstag, 15.2.20

Die feministische Schweizer Kunst- und Kultband Les Reines Prochaines spielen zusammen mit Musikerinnen des queer-feministischen Labels Unrecords das Fluc voll. Party danach!

Im Rhiz steht wieder Hausfriedensbruch mit bösem Techno an, während Acid-Meister Tin Man im rrr aufdreht.

Der Club Majik ist wieder da und macht sich an seinem Stammort, dem Elektro Gönner, musikalisch in tropische Gefilde auf. Sonnig wird’s auch mit den beiden Brüdern, die das Duo Monkey Safari bilden, in der Pratersauna: Die Zeichen stehen auf Electro-House.

Im Werk geht die Reihe Non Funxion in die nächste Runde; Techno-Gast ist die DJane s.ra vom Leipziger Institut für Zukunft. (abs, 14.2.2020)